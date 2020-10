Oana Roman, dezvăluiri inedite despre cum a slăbit atât de mult: ”Mai am un drum lung de parcurs”

Oana Roman a reușit să-și îndeplinească visul și să ajungă la silueta pe care o visa de atâta vreme. Vedeta s-a luptat mult timp cu problemele de greutate și a fost ținta glumelor din mediul online.

După un tratament și o dietă de succes, Oana a reușit să slăbească destul de mult, iar acum poartă cu cinci măsuri mai puțin la haine. În cadrul unui interviu realizat de click.ro, Oana Roman a oferit mai multe detalii.

Oana Roman este un exemplu pentru femeile care au complexe din cauza greutății și nu s-a lăsat doborâtă de critici. Vedeta a povestit despre procesul de slăbire, dar și despre alte detalii din viața ei.

Oana Roman, dezvăluiri inedite despre cum a slăbit atât de mult

În vârstă de 44 de ani, Oana Roman este fericită pe deplin, după atâta timp. Fiica fostului premier Petre Roman a reușit să slăbească foarte mult, iar acum le inspiră pe alte femei să-i urmeze exemplul.

Vedeta a avut probleme cu greutatea destul de mult timp, iar internauții nu s-au oprit din a glumi pe seama kilogramelor în plus. Oana s-a ambiționat și a reușit să dea jos atât de mult, încât a ajuns să poarte cu cinci măsuri mai puțin la haine.

Întrebată cum a reușit să ajungă la aceste forme, Oana Roman a răspuns că totul a început cu o dietă și cu o colaborare cu o clinică din Ploiești, recunoscută pentru procedurile eficiente.

“E simplu, am început în noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinică din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporală cu niște aparate extrem de performante, practic cele mai performante din lume și, în paralel cu aceste proceduri, am ținut și o dietă pe care mi-am inventat-o eu singură.

Adică nu este ceva ce aș putea neapărat să recomand, în sensul că eu am făcut ce am crezut eu că este ok pentru mine. Și de aceea evit să recomand această dietă. În momentul acesta sunt în discuții cu un nutriționist care să mă ajute să conturez dieta aceasta. În mare, este o dietă în care am mâncat absolut orice, dar foarte puțin și foarte rar. Cam asta este ideea.

Nu mi-am interzis și nu am renunțat la nimic, doar că am redus extrem de mult cantitățile și mănânc practic de două ori pe zi.”, a explicat soția lui Marius Elisei pentru sursa menționată.

Din păcate, Oana Roman nu are voie să practice exerciții fizice din cauza operațiilor suferite după nașterea prin cezariană. Nu are voie nici să ridice greutăți din cauza plasei din zona abdomenului, așa că singura variantă era să se bazeze pe o dietă și pe remodelarea corporală.

Deși a slăbit considerabil, Oana a declarat că nu vrea să se oprească aici și că mai are drum lung până să ajungă la greutatea la care visează.

“Sub nicio formă nu am ajuns la greutatea pe care mi-o doream. Mai am drum lung de parcurs, o groază. În momentul în care am început aceste proceduri aveam de slăbit undeva la 25 de kilograme și mai am vreo 10 de dat jos, maxim 15 kg. Am dat jos aproape 5 măsuri la haine, 12 cm în șolduri, 10 cm în talie și 12 cm la bust.”, a continuat aceasta.

Oana Roman, despre relația cu soțul ei

Oana Roman a fost plecată câteva zile la mare împreună cu fiica ei, Izabela, fără Marius Elisei cu ele. Fanii au speculat că cei doi ar avea din nou probleme în cuplu, însă vedeta le-a explicat că a simțit nevoia să petreacă timp cu fata ei și că soțul ei a avut foarte multă treabă, mai ales că a stat acasă o bună perioadă.

Întrebată cum își definește relația cu soțul, Oana Roman a explicat că nu totul este roz întotdeauna și că există și momente mai puțin plăcute într-o căsnicie. Iată răspunsul pe care l-a oferit șatena:

“Ca orice altă relație de cuplu, cu minusuri și cu plusuri, că așa e la toată lumea. Eu, spre deosebire de alții, arăt și atunci când nu este totul roz. Pentru nimeni nu este totul roz tot timpul. Nu cred că e cineva care să fie pe culmile fericirii non stop, de dimineață până seară. În toate relațiile există plusuri și minusuri, perioade bune, perioade proaste, coborâri și urcușuri.

Mie mi se pare normal. Din punctul ăsta de vedere eu cred că am cea mai clasică și normală relație! Cred că 98% din populația planetei are relații așa. Sunt foarte puține cazurile în care există o relație perfectă și armonioasă și cu înțelegere 100% tot timpul. Este o relație ca oricare alta.”

În legătură cu Izabela, Oana a declarat că este un copil destul de echilibrat și știe că există niște limite care trebuie respectate, știe că nu trebuie să întindă coarda. Exist reguli pe care trebuie să le respecte și mici reponsabilități, însă vedeta vrea să-i ofere copilului ei un trai decent și frumos.

Din nefericire, mama Oanei Roman nu mai are puterea să o ajute cu Izabela din cauza vârstei înaintate (80 de ani), însă încearcă să comunice cu ea și să o învețe diferite lucruri.

Întrebată dacă se descurcă bine cu vlogurile și dacă a primit vreo propunere pentru a se întoarce pe micile ecrane, Oana a răspuns: “Cu vlogul am făcut o pauză o lună de zile pentru că am tot fost plecată și am vrut să încerc să mă odihnesc puțin. A mers bine și am mai filmat niște episoade, o să mai postez. Pe Instagram a început să meargă foarte bine, eu cresc organic și pe YouTube și Instagram și peste tot și atunci este puțin mai greu să dezvolți totul.

Eu fac chestia asta singură, e mult mai greu dar mereu am avut răbdare și lucrurile încep să se miște încet-încet. În ceea ce privește televiziunea nu am primit niciun fel de propuneri deocamdată.”

Oana Roman postează des pe contul de Instagram și are deja aproape 210.000 de urmăritori. A început o afacere cu haine și este mulțumită de succesul pe care l-a avut.