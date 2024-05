Cum s-a îndrăgostit Răzvan Simion de Daliana Răducan. De ce a ales-o pe ea să îi fie soție

Daliana Răducan a vorbit despre relația cu Răzvan Simion. Cum s-a întâmplat totul, cum s-au cunoscut și mai mult de atât cum s-a îndrăgostit faimosul prezentator tv de ea?

Cum s-a îndrăgostit Răzvan Simion de Daliana Răducan

. La ceva timp după ce ambii parteneri au decis să e despartă, prezentatorul tv a confirmat că este într-o nouă relație.

Acesta formează un cuplu cu Daliana Răducan, care nu activează în domeniul media. Cum s-au cunoscut cei doi însă și cum s-a îndrăgostit faimosul prezentator tv? Adevărul este că meseria ei l-a atras destul de tare.

În cadrul podcast-ului realizat de Elizei Kazan, Daliana Răducan a vorbit despre relația cu Răzvan Simion. Ea consideră că faptul că este arhitect a contat foarte mult, ba chiar asta l-ar fi impresionat pe celebrul prezentator tv.

Mai mult de atât, ea consideră că dacă nu ar fi avut o meserie de admirat, cel mai probabil nimic nu ar fi fost între cei doi. Pe de altă parte, există și susținere de ambele părți, dar și o chimie puternică, a mai adăugat aceasta.

Totodată, Daliana Răducanu a mai punctat și faptul că cei doi au îndeplinit toate ”criteriile” de până acum. Drept urmare,

Cei doi se pregătesc de nuntă

„Cred că a fost impresionat de faptul că sunt arhitect. Nu cred că s-ar fi uitat la mine altfel, dacă nu aveam o meserie pe care el să o admire. Bineînțeles, chimia și susținerea dintre noi, care sunt foarte puternice. Cred că am îndeplinit toate criteriile de până acum. Noi suntem logodiți de un an de zile și urmează să ne căsătorim vara aceasta”, a dezvăluit aceasta.

Ce și-a dorit Răzvan Simion și ce i-a oferit Daliana Răducan? Tânăra spune că prezentatorul tv a vrut un om pe care se poate baza și care să îi fie alături în procesul său de dezvoltare. Iar aceste lucruri au venit din ambele părți.

Acum, cei doi se pregătesc pentru cel mai important eveniment din viața lor. Și lucrurile merg ca pe roate. Rochia de mireasă deja este pregătită, iar invitațiile au fost la rândul lor trimise.

„Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. (…) Am plănuit toate detaliile. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a mai declarat Daliana Răducan, în cadrul podcast-ului realizat de Elizei Kazan.