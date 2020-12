Oana Roman uită de Marius Elisei! Vedeta s-a filmat în costum de baie la piscină, extrem de fericită

Oana Roman uită de Marius Elisei și își trăiește din plin viața după despărțirea care a lăsat-o nu doar fără stâlpul familiei, ci și fără afacerea cu haine la care vedeta ținea foarte mult.

Fiica fostului premier al țării, Petre Roman, a postat câteva filmulețe pe Instastory în care se arată extrem de fericită în costum de baie într-o piscină de la o pensiune din Predeal.

Oana s-a dus la munte cu fiica ei, Izabela, acolo unde s-au răsfățat ca două regine, iar vedeta nu s-a sfiit să se filmeze în costum de baie în apa aproape clocotind.

Oana Roman, la piscină, fără dorul lui Marius Elisei

„Deci este senzațional să stai afară într-o piscină caldă!”, spune Oana Roman în clipul postat pe rețeaua de socializare.

Se pare că separarea de Marius Elisei, care s-a produs brusc fix înainte de sărbători pare să îi priască destul de bine fostei prezentatoare de televiziune.

Anunțul despărțirii a surprins pe toată lumea

Aceasta a anunțat cu câteva zile înainte de Crăciun că Marius și ea nu mai formează un cuplu și că acesta i-a luat inclusiv magazinul a cărui imagine încă este, MIO Boutique.

„Simt că vă datorez niște explicații în legătură cu postarea mea de aseară și cu încetarea implicării mele în proiectul Mio Boutique. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere.

Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect, care a mers foarte bine încă din prima zi. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Se pare că nu a fost de ajuns. Am considerat că era un proiect comun, de familie. Se pare că am fost singura care a gândit așa”, a anunțat Oana Roman în urmă cu o săptămână șocând pe toată lumea, căci mulți credeau că relația dintre cei doi este indestructibilă de la ultima lor împăcare, dar n-a fost să fie așa.

