Oana Zăvoranu și-a transformat locuința într-un basm de Crăciun. Bradul, piesa de rezistență!

Oana Zăvoranu și-a transformat casa într-o poveste de Crăciun! Îndrăgita actriță și prezentatoare de televiziune le-a prezentat fanilor câteva imagini din locuința sa, după ce a decorat-o împreună cu soțul ei, Alex Ashraf.

Oana este pregătită pentru sărbătorile de iarnă, iar piesa de rezistență din elementele decorative ale casei sale este, de departe, bradul.

Din basmul Oanei Zăvoranu nu au lipsit figurinele cu reni, Moș Crăciun și zăpada, iar bradul vedetei, chiar dacă pare unul simplu la prima vedere, împodobit doar cu luminițe, arată splendid.

Oana Zăvoranu, Crăciun de poveste în locuința sa

Oana e cunoscută pentru pasiunea ei pentru Crăciun, căci an de an îi surprinde pe toți cu modul în care alege să își decoreze casa, perioada aceasta din an fiind cea mai așteptată de vedetă.

Actrița și-a făcut timp pentru a-și decora locuința și a fost ajutată de partenerul ei, Alex Ashraf, printre filmulețele pregătite pentru canalul ei de Youtube.

Zăvoranu s-a relansat recent pe rețeaua video de socializare unde are o emisiune săptămânală în care le critică pe divele de la noi care fac bani din promovarea unor produse, de la mâncare la cosmetice, pe Instagram.

Actrița, amenințată cu instanța înainte de Sărbători de vedetele pe care le-a criticat

Actrița din telenovelele „Păcatele Evei” și „Sacrificiul” a fost chiar amenințată de mai multe influencerițe că va fi dată în judecată după succesul pe care l-a dobândit cu emisiunea sa.

Mai multe celebrități de la noi, printre care Anda Adam, Oana Roman și Adelina Pestrițu vor să îi ceară daune morale Oanei Zăvoranu pentru comentariile sale critice din mediul online, spunând că au fost denigrate.

Chiar dacă vedeta a spus de fiecare dată că tot ce face este un pamflet, se pare că ironia și glumele ei nu au fost gustate de cele despre care Oana a vorbit în ultimele săptămâni.

Show-ul de pe Youtube ale Queridei este unul din cele mai urmărite de pe platforma de socializare, iar recent a lansat cel de-al doilea episod.