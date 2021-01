Oana Zăvoranu este pregătită să devină mamă, după cum a declarat de mai multe ori, și este dispusă să apeleze la orice variantă pentru a-și putea îndeplini visul. Dacă nu va putea face un copil pe cale naturală, vedeta s-a gândit și la alte soluții.

La 47 de ani, Oana Zăvoranu le face concurență femeilor cu 20 de ani mai tinere datorită aspectului fizic de invidiat. Frumoasa brunetă își dorește un copil cu soțul ei, Alex Ashraf, cu care este căsătorită de mai bine de patru ani.

Oana Zăvoranu se bucură de succes în mediul online, mai ales după ce și-a lansat o emisine pamflet pe YouTube, unde critică anumite influencerițe care promovează constant produse pe Instagram.

Oana Zăvoranu vrea să devină mamă cât mai repede. Ce a declarat actrița despre viitorul copil

În cadrul unui interviu, Oana Zăvoranu a vorbit despre dorința de a avea un copil împreună cu Alex Ashraf, partenerul ei de viață. Vedeta a declarat că a luat în calcul mai multe variante, în caz că nu există posbilitatea de a rămâne însărcinată.

Actrița își dorește un băiat care să-i moștenească trăsăturile și caracterul puternic, după cum a spus chiar ea.

„Da, lucrăm! (n.r. să aibă un copil) Amândoi vrem un copil! La mine a fost mai greu să vreau asta pentru că eu încă mă simt copilul în casă și în general. Dacă o să vrea și Dumnezeu o să avem și un băiat…Să fie șmecher, ca mama lui!

Am luat în considerare toate variantele, și natural și vitro și mamă surogat. Vom vedea acum ce-o fi să fie, dar băiat să fie!”, a declarat vedeta pentru CIAO.ro.

Ce așteptări are Oana Zăvoranu pentru noul an

Oana Zăvoranu are multe așteptări pentru 2021 și numeroase proiecte în plan, însă nu a dorit să le menționeze pe toate, considerând că este mai bine să acționeze în tăcere. Rezoluțiile ei pentru acest an vizează emisiunea de pe YouTube, pe care vrea să o aducă pe primul loc în trending și la care vrea să lucreze constant pentru a-i aduce îmbunătățiri.

„Știu sigur că emisiunea mea o să aibă succes din ce în ce mai mare și vor mai fi schimbări și îmbunătățiri frecvente în cadrul ei, alternări și tot ce e necesar pentru ca să fiu Number One pe Youtube, apoi îmi doresc să fiu bine cu Alex să avem anul ăsta exact ce ne-am propus la miezul nopții, la ora 00.00, la intrarea în noul an, când am ciocnit un pahar de șampanie amândoi…

Să vină lucruri șmechere către mine, familia, casă și business-ul meu și alte proiecte pe care, nu din superstiție, dar nu vreau să vorbesc acum despre ele.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Legat de subiectul emisiunii pe care a început-o recent, Oana Zăvoranu a fost întrebată ce o deranjează cel mai mult la showbiz-ul românesc, iar vedeta a accentuat, încă o dată, că nu suportă felul în care fenomenul de „influencereală” este perceput în România.

„Ca să ai fani sau public trebuie să fii artist nu să te dai cu creme sau să te demachiezi și să îmi arăți jegul pe cotonetă sau să dai coduri…Lumea a luat-o razna cu influencereala asta. Ce să influențezi la o cremă? Pe bune! Ce fani să ai? Spune mai bine că vrei cașcaval de pe urma gâștelor și gata! Vrăjeală multă și prosteală la fel…nume de troglodite am dat…antipatii am multe…simpatii nu prea am…Repet!

Nu îmi plac oamenii care uită cine sunt și cred că toți suntem amnezici și nu mai știm cine sunt ele. Am un mare respect pentru artiști, intelectuali rasați, nu martaloage care vând ace, brice și carice și care merg prin Dubai pe filiera fetițelor de Dubai și apoi vin în țară și au ‘Hermes’, ‘’Diamonds’ și altele, sau sunt Models! O să dezbat subiectul ‘Porta Potties’, cunoscătorii știu ce spun pentru că majoritatea ‘divelor’ low sau high cost au trecut pe acolo”, a fost răspunsul fostei actrițe din „Sacrificiul”.

Oana Zăvoranu, despre averea pe care a moștenit-o

Un aspect controversat din viața Oanei Zăvoranu este averea moștenită de la mama ei, cu care a avut numeroase conflicte înainte ca această să se stingă din viață. Actrița a ținut să lămurească acest aspect și a precizat că nu a furat nimic și că a investit banii într-o clinică medicală, pe care vrea să o extindă în continuare.

În plus, traiul luxos pe care îl trăiește acum nu este obținut de pe urma abanilor moșteniți, ci era obișnuită cu o astfel de viață încă de când era copil, după cum a menționat în cadrul aceluiași interviu.

„Nu știu de ce îi plimbă grija pe toți de averea mea! Nu am furat nimic de la nimeni și ca orice copil e logic să rămână cu tot ce au părinții că doar nu o fi normal să stea și să se uite cum se duce averea lui ca și copil pe la vreo mănăstire. Hai să fim serioși! Averea mea este cea lăsată de tații mei și țin tare mult să precizez asta! Nu mama a făcut banii în casa noastră ci mereu numai tații mei!

(…) Niciodată nu am stat să atârn la părinți. De mică am avut contracte și joburi curate în TV sau film, nu e că stăteam cu mâna întinsă și așteptăm ceva. De aia mă deranjează mereu asta cu averea…Nu am stat în viața mea în Ferentari și nu am mers cu troleul. Deci faptul că mi-au rămas banii de la tații mei după moartea maică-mii nu a făcut decât să îmi continue traiul luxos în care eram oricum învățată să trăiesc de mică.

(…) i-am investit într-o clinică medicală care este și asta un succes cu mult peste așteptări pentru mine și un motiv de mândrie pentru că de la o clinică m-am extins în trei locații. În curând se fac patru, asta că tot nu eram eu o femeie de afaceri bună… Apoi am investit într-un parfum care, la fel, a fost un succes enorm și de pe urma căruia am câștigat foarte mulți bani, bani făcuți pe numele meu și seriozitatea mea față de brandul pe care îl reprezint.”, a explicat Oana Zăvoranu.