Oprița, dezamăgit după Steaua – Alexandria 1-1: “S-au apărat cu toată echipa în 16 metri”

, Daniel Oprița s-a arătat supărat de rezultat. Antrenorul “militarilor” și-ar fi dorit mai mult de la acest meci, însă, jucătorii săi l-au dezamăgit. Tehnicianului i-a fost frică ca meciul să se termine fără victoria echipei sale, pentru că își dorea cele 3 puncte.

Daniel Opriță, supărat pe fotbaliștii de la CSA Steaua

Daniel Opriță a fost supărat pe pe fotbaliștii săi după remiza cu CSM Alexandria, scor 1-1. și simțea că echipa sa putea să mai marcheze un gol. Cu toate acestea, Oprița s-a legat și de jocul adversarilor care s-au apărat cu toată echipa. Pe lângă acest lucru, tehnicianul a susținut că sezonul acesta de Liga 2 este mult mai echilibrat.

“Ce să zic, sunt supărat că nu am reușit să câștigăm. Am început bine, am condus și chiar am mai avut câteva situații când puteam să facem 2-0. Chiar îmi era frică de un final ca acesta, mai ales contra unei echipe de genul acesta. Puteam chiar să pierdem, dar e normal atunci când ataci să lași spații.

Am avut și noi ocazii, nu am reușit să dăm gol, asta e. Am mai zis, este un campionat echilibrat. Pe căldura asta nu este ușor. Am încercat, dar s-au apărat cu toată echipa în 16 metri. Nu a intrat, e genul ăla de meci în care nu intră mingea în poartă.

Sunt supărat pe prima repriză, le-am și spus să trateze serios orice ocazie pentru că jocul se poate întoarce și chiar asta s-a întâmplat. Mai trebuie să vină și ceilalți cu goluri nu doar Chipirliu.

Nu este ce voiam noi, dar o să ne revenim (n.r. șase puncte în patru etape). E clar, mă așteptam la mai mult. Așa ca joc, eu zic că suntem o echipă care încearcă să joace”, a declarat Daniel Oprița, la .

Ștefan Odoroabă: “E joc pe care l-am pregătit bine”

Ștefan Odoroabă s-a arătat mulțumit de rezultatul pe care CSM Alexandria l-a obținut cu CSA Steaua în deplasare. Antrenorul i-a felicitat pe jucătorii săi. Tehnicianul Alexandriei își propune cât mai multe puncte în acest sezon de Liga 2 și are încredere în echipa pe care o antrenează.

“Un punct meritat, un joc pe care l-am pregătit bine. E un punct pe deplin meritat. Am avut o ocazie mare la 0-0, iar apoi la 1-1 am avut o ocazie singur cu portarul, dar astea sunt momente din joc. Astăzi am luat totuși un punct.

Este un start echilibrat, se putea mai bine, dar eu zic că avem un parcurs bun până acum. Ne propunem să luăm meci cu meci și să scoatem cât de multe puncte putem”, a spus Ștefan Odoroabă.