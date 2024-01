Orașul din România unde nu e bine să te muți astăzi. E poziționat foarte bine, are peisaje superbe și aer curat, dar să-l eviți neapărat. Care sunt motivele pentru care specialiștii consideră că nu e locul perfect pentru locuit.

Localitatea românească care nu e indicată pentru a trăi în prezent. E amplasată excelent, are priveliști de poveste, dar și dezavantaje, în special în domeniul financiar. Prețurile imobilelor au explodat în ultimul an.

Acesta este principalul motiv pentru care experții susțin că nu este recomandat pentru o mutare imediată. Pentru a locui aici oamenii trebuie să scoată bani frumoși din buzunar pentru că este a doua zonă cea mai scumpă din România.

Pe prima poziție rămâne în continuare București, însă locul doi a fost detronat. Nu se mai află Cluj-Napoca încă din 2023, ci Brașov, un oraș care este apreciat și lăudat de turiștii români, dar și din străinătate.

Conform , clasamentul cu cele mai mari piețe imobiliare din țară pentru anul 2023 a suferit ceva modificări față de anul anterior. Pe locul 1 se poziționează București, cu 48.597 de tranzacții. Locul 2 este ocupat de Brașov, cu 10.529 de tranzacții.

De asemenea, topul arată că pe locul 3 se află Timiș, cu 10.215 tranzacții, 4 – Cluj, cu 9.357 de tranzacții, 5 – Constanța, cu 8.000 de tranzacții, 6 – Ilfov, cu 7.567 de tranzacții, 7 – Iași, cu 6.667 de tranzacții, 8 – Prahova, cu 3.716 tranzacții, 9 – Mureș, cu 3.487 de tranzacții și 10 – Bihor, cu 3.303 tranzacții.

Brașov, un oraș printre preferințele turiștilor

Brașov este un oraș care se numără de ceva vreme printre preferințele turiștilor de pretutindeni. De curând, localitatea a fost inclusă în topul unuia dintre cele mai importante site-uri de turism din întreaga lume.

Mai exact, face parte din clasamentul Best of the Best 2024 pe Tripadvisor. Se află în primele 25 de destinații mondiale pentru anul acesta, ocupând un loc extrem de onorant. Concret, se poziționează pe locul 21.

Printre orașele la mare căutare se mai numără: Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, Panama City, Nairobi, La Paz, Santiago sau Casablanca. Clasamentul are la bază recenziile lăsate de turiștii străini care au vizitat diverse orașe.

„Suntem onorați, dar și obligați să facem, cu toții, toate eforturile pentru a le asigura turiștilor, indiferent de naționalitate, experiențe frumoase, memorabile în orașul nostru.

Suntem singurul oraș din România care a primit premiul Best of the Best”, a scris în urmă cu puțină vreme primarul orașului Brașov, Allen Coliban, pe pagina personală de . Localitatea are .