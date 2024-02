Orașul mic din România unde se vor construi multe blocuri turn. Vor apărea și locuri de muncă

Un proiect ambițios a fost adoptat pentru Mangalia. Orașul mic de la malul mării este posibil să se schimbe radical și să aibă blocuri cu turn. Chiar dacă astfel se va dezvolta și vor apărea noi locuri de muncă, unii oameni sunt nemulțumiți.

Mangalia va avea blocuri cu turn

Reprezentanții autorităților locale din Mangalia au planuri pe care le consideră ambițioase pentru dezvoltarea orașului de la Marea Neagră. Totuși, acestea au decis un val de nemulțumiri și controverse printre oameni.

În orașul de care aparțin și stațiunile Olimp, Neptun, Saturn și Jupiter- . , în urma privatizărilor, o mare parte din vechea zonă de promenadă Rezervația Naturală Stejarii Brumării a fost vândută și lotizată.

Astfel că, multe dintre aceste locuri din Mangalia sunt proprietăți private. În anul 2019, Primăria Mangalia a aprobat un Plan Urbanistic General, punând la punct cel mai permisiv regim de înălțime.

Acesta va fi construit chiar în zona verde din inima stațiunii de pe litoral. În Planul Urbanistic General cu pricina se presupune clar că blocurile cu turn vor fi P+9 sau peste.

„Cerul este limita”

Dragoș Angelescu, viceprimarul orașului Mangalia, a declarat ca numai cerul este limita în ceea ce privește acest proiect. Dacă terenul permite, ar putea exista chiar și blocuri cu 25 de etaje.

„P+9 şi peste înseamnă şi pe p+17 sau şi p+25 dacă terenul îi permite. Îi dai voie să construiască, acolo unde poate să construiască, până la cer! Eu am mai spus-o şi o repet, sky is the limit.

Terenurile din jur beneficiază şi ele de aceleaşi regim de înălţime. Cât priveşte „Rezervaţia Naturală Stejarii Brumării”, fiecare arbore în parte este protejat, în schimb zona verde denumită generic Rezervaţia Stejarii Brumării, nu.

Şi se poate construi printre stejari”, precizează sursa citată. Este totul gândit, aşa a fost stabilit. Domne la intrare în staţiune, în centrul staţiunii, la ieşire din staţiune să dăm accent de înălţime ca să fie”, a declarat Dragoș Angelescu, potrivit