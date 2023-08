Ornela Pasăre, răsfăţ cu carne de cămilă în vacanţă: „Cam scumpă!” Artista, confundată cu Shakira!

Ornela Pasăre se răsfaţă într-o vacanţă exotică Cei doi şi-au făcut bagajele şi au plecat într-un sejur prelungit, dornici să-şi satisfacă toate dorinţele şi curiozităţile. Prima oprire… Africa. Cântăreaţa de muzică populară s-a bucurat de experienţe inedite şi a încercat mâncăruri pe care nu credea că o să pună gura vreodată.

Ornela Pasăre, confundată cu Shakira în vacanță. A făcut ravagii printre beduini şi i-a învăţat să danseze sârba

Ornela Pasăre şi-a testat limitele în vacanţa din Africa. Cu soţul său aproape, artista a prins curaj să încerce senzaţii tari şi să simtă adrenalina la cote maxime. Nu şi-a refuzat niciun răsfăţ şi a făcut posibilul să facă din acest concediu unul de neuitat. Cu atât mai mult cu cât vacanţa reprezintă şi un cadou pe care şi l-a făcut în avans pentru aniversarea ei.

“Atât eu cât și soțul meu suntem fascinați de locurile exotice. De aceea ne-am dorit tare și ne-am planificat împreună să ne sărbătorim zilele de naștere în Africa. A fost una dintre cele mai frumoase și superbe vacanțe. Aş putea-o numi vacanța perfectă și de super aventură. Ca să nu mai zic că excursia cu submarinul care se scufundă 25-30 metri este inedită și plină adrenalină”, a declarat cântăreaţa.

Ornela Pasăre și soțul au simțit adrenalina la cote maxime în vacanță, la plimbarea cu submarinul: „Am stat câteva zile pe gânduri dacă să ne scufundăm sau nu”

Ornela Pasăre a vrut să încerce senzaţii tari şi nu s-a dat în lături de la nicio provocare. Iar plimbarea cu submarinul a fost prima pe lista dorinţelor, chiar dacă i-a dat ceva emoţii.

“Ne-a plăcut maxim, mai ales că a fost pentru prima dată, atât pentru mine cât și pentru soțul meu când am urcat într-un submarin. Am stat câteva zile pe gânduri dacă să ne scufundăm cu submarinul sau nu. Cu toate că nu sunt o tipă fricoasă, am cam fost sceptici la început, mai ales că de curând s-a întâmplat acea tragedie cu submarinul care a coborât la Titanic. Însă ne-am luat inima în dinți și am făcut-o și pe asta.

La început, adică în momentul în care se scufunda submarinul, am avut câteva momente de panică, dar a meritat toată panica, toată teama la cât de frumos a fost. Am văzut un adevărat paradis subacvatic. Marea Roșie este senzațională”, a dezvăluit Ornela.

Ornela Pasăre s-a răsfăţat cu carne de cămilă în vacanţă: „Cam scumpă!”

și-a depășit limitele și din punct de vedere culinar. A gustat mâncăruri pe care nu credea că o să pună gura vreodată. “În această minunată vacanță am mâncat pentru prima dată carne de cămilă. Vreau să zic că este excepțională și am băut lapte de măgăriță. Sunt cam scumpe, dar merită fiecare bănuț”.

Ornela a vrut să exploreze la maximum și latura culturală așa că a luat la pas toate obiectivele. “Am vizitat locuri pline de istorie, Luxor, Valea Regilor, mormintele faraonilor Coloșii lui Memnon, templul de la Karnak, Templul Reginei Hatshepsut. Am traversat Nilul de pe bancul vestic pe cel estic și am mers la o plantație de bananieri. Am făcut safari, am petrecut câteva ore cu beduinii în deșert. Am băut un ceai nemaipomenit si natural făcut de ei, câteva mâncăruri tradiționale și o lipie super gustoasă”, ne-a povestit entuziasmată Ornela.

Ornela Pasăre a făcut ravagii printre beduini: „Le-am cântat şi i-am învățat sârba noastră tradițională”

Experiența în Africa nu se putea încheia desigur fără o plimbare cu cămila în deșert. Și nu a fost o simplă plimbare, căci Ornela a făcut ravagii printre beduini după ce a fost confundată cu . Artista a făcut un show de zile mari, pe care, cu siguranță, beduinii nu-l vor uita curând.

“M-am plimbat cu cămila în deșert și am asistat la un super spectacol în mijlocul deșertului, am condus ATV-ul. Le-am cântat și eu o melodie românească tradițională și le-a plăcut maxim. I-am învățat și sârba noastră tradițională. M-au numit Shakira de România, numai așa mă strigau ‘Shakira, Shakira’. Au zis că semănăm mult!”, a declarat amuzată cântăreaţa.

La ce a asistat Ornela Pasăre în vacanță. Vedeta, impresionată de credinţa musulmanilor: „Când vine ora de rugăciune lasă orice activitate pentru a se ruga”

Şi cum Ornela este o persoană extrem de credincioasă, moscheele au fost printre principalele obiective pe care artista şi-a dorit să le viziteze. Ba mai mult, a fost impresionată de musulmani şi de modul în care ei se roagă.

“Am vizitat și o moschee în Hurgada și anume Mosquee All Mina. Sunt foarte credincioși. Musulmanii se roagă de 5 ori pe zi a câte 15 minute și când vine ora de rugăciune lasă orice activitate pentru a se ruga. Asta m-a impresionat mult”, a mărturisit ea.

Iar vacanţa prelungită a artistei este abia la început. Ornela şi soţul său se îndreaptă deja spre următoarea destinaţie, acolo unde artista îşi va sărbători şi ziua de naştere.

“Am făcut snorkeling, scuba, hamam turcesc, plus un masaj super relaxant. Am vizitat unele dintre cele mai frumoase insule, Insula Eden, Orange Bay și Paradise, Mahmya, aici este Maldivele Egiptului, apa și nisipul sunt senzaționale. Abia aștept să revin în aceste locuri de poveste. Acum urmează partea a doua, Tenerife. Sunt nerăbdare să ajung și în Insulele Canare și să fac snorkeling în Oceanul Atlantic. Ador să călătoresc, aceasta e vara mea”, a declarat Ornela Pasăre.