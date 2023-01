Ovidiu Burcă, mai îngrijorat ca oricând cu privire la situația de la Dinamo: „Altfel nu există viitor! Vreau să trag un semnal de alarmă”

Dinamo se află pe locul 8 în Liga 2 Casa Pariurilor și visează că va prinde ultimul loc de play-off în urma ultimelor treci meciuri din sezonul regulat. Ovidiu Burcă este îngrijorat însă mai degrabă de partea administrativă și financiară.

Temerile principale ale lui Ovidiu Burcă: „Sper să găsim soluții”

Antrenorul lui Dinamo a oferit un interviu pentru în care a vorbit despre și cum ar putea să îi afecteze pe jucători: „Orice este posibil, dar cred că se vor prezenta toţi jucătorii. Mă tem doar că va trebui să mă întâlnesc cu ei şi o să-i văd foarte dezamăgiţi, iar eu va trebui să-i privesc în ochi, asta e temerea mea, sper să găsim soluţii”.

Burcă îi transmite un mesaj și , cât și celorlați care au putere de decizie în Ștefan cel Mare: „Poate vom găsi înţelegere chiar la domnul Şerdean, nu ştiu când e următorul termen pentru aprobarea planului de reorganizare.

Vreau să trag un semnal de alarmă către toţi cei care sunt implicaţi în acest club. Acest club merită, e numele în joc, e vorba despre tradiţia acestui club, merită o şansă şi merită să fie salvat”.

Ovidiu Burcă e conștient că singura șansă a lui Dinamo este un investitor: „Să vină să ajute la însănătoşirea financiară a clubului”

Dinamo trebuie să achite datoriile, însă clubul plutește în continuare în derivă, iar investitorii fug de „câini”: „Un scenariu pozitiv ar fi să găsim o persoană sau un grup de oameni care să vină să ajute la însănătoşirea financiară a clubului, pentru că altfel nu există viitor”.

Cu o siguranță și o stabilitate financiară, Ovidiu Burcă e convins că obiectivul echipei ar fi îndeplinit: „Dacă se realizează acest lucru, putem să ne calificăm în play-off şi să şi promovăm chiar din primul an. E un scenariu poate fantasmagoric, dar avem speranţe”.

Dinamo, nu mai puțin de 9 meciuri amicale: „Am început să stabilim partenerii”

Într-o altă intervenție pentru , Ovidiu Burcă a dezvăluit că „alb-roșii” vor juca un număr mare de meciuri amicale.

„O să avem în jur de 9 partide amicale, ținând cont că se vor juca partide duble, dorim să dăm minute uniform jucătorilor, ne dorim ca până începe campionatul, toți jucătorii să aibă două partide de câte 90 de minute, urmând ca de când începe pregătirea să avem 45, să ajungi la 60, apoi 90 de minute. La final când tragem linie, să fie cel puțin câte 2 partide de 90 de minute pentru fiecare jucător.

Am început să stabilim partenerii, dar pentru că tot am sperat că plecăm, nu am vrut să încurcăm pe nimeni, deja am găsit câțiva parteneri, suntem în continuare în căutări”. a mai explicat antrenorul.