Până când pot fi folosiți banii de pe cardul de energie. Aceasta este data limită

Care este data până când pot fi folosiți banii de pe cardul de energie, cei 1.400 de lei, primiți în două tranșe de la Guvern? La această întrebare a oferit un răspuns clar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Data până când pot fi folosiți banii de pe cardul de energie

Peste doar câteva zile, MIPE va vira Companiei Naționale Poșta Română suma de 1,44 miliarde lei. Mai exact, din 15 septembrie 2023, .

Vorbim de vouchere în valoare de 700 lei care urmează să ajungă pe cardurile beneficiarilor. Reamintim că prima tranşă de bani pe cardul de energie a intrat în luna februarie.

”Asigurăm plata celei de a doua tranșe din ajutorul pentru compensarea prețurilor la energie și ne dorim ca acest sprijin să ajungă cât mai repede la familiile vulnerabile, care au nevoie de acești bani.

Compensarea prețurilor la energie este o măsură importantă prin care asigurăm sprijin familiilor vulnerabile și ne menținem angajamentele luate în fața lor, așa cum e normal”, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, conform .

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) precizează că atât cardurile din prima tranșă, cât şi cele aferente celei de-a doua tranşe pot fi folosite de români până la data de 27 decembrie 2023.

Aproape 400.000 de familii primesc vouchere pentru prima dată

Autoritățile informează că, din 15 septembrie, aproximativ 2 milioane de gospodării. Din acest total, circa 1,65 milioane de gospodării au beneficiat și de prima tranșă din acest ajutor. Alte aproape 400.000 de familii primesc pentru prima dată acest sprijin.

De acest ajutor beneficiază mai multe categorii de români vulnerabili. Vorbim de pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv și persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei. Îl mai încasează familiile cu alocație de susținere și familiile/persoanele cu ajutor social.

Există trei modalități prin care beneficiarii pot plăti facturile cu banii disponibili pe cardurile de energie:

