PAOK, revenire fantastică în derby-ul cu AEK și rămâne lider în Grecia. Ce a spus Răzvan Lucescu de titlu. Video

Trupa tehnicianului român are o serie excelentă de rezultate în întrecerea internă. Remiza din capitala Greciei vine după obținute cu Panathinaikos și Lamia.

Răzvan Lucescu, lider cu PAOK după remiza cu AEK

În etapa a 4-a a play-off-ului din Grecia, PAOK Salonic a avut parte de o deplasare infernală pe terenul marii rivale AEK Atena. Formația pregătită de Răzvan Lucescu a obținut norocos un rezultat de egalitate și se menține pe locul 1.

Gazdele au jucat mai bine în prima repriză și au deschis scorul în minutul 30 prin sârbul Mijat Gacinovic. Partea secundă a început după aceleași coordonate și marocanul Nordin Amrabat a majorat diferența din lovitură liberă, în minutul 49.

A fost momentul în care Răzvan Lucescu a reacționat și a făcut 3 înlocuiri în echipa sa care au schimbat fața jocului. În minutul 62, fundașul stânga ghanez Abdul Rahman Baba a redus din diferență cu un șut din interiorul careului.

Presiunea celor de la PAOK a fost concretizată în minutul 89 de rusul Magomed Ozdoev, introdus pe teren în partea secundă, care a reluat din cădere un balon pe care defensiva gazdelor nu a reușit să-l respingă din careu.

Răzvan Lucescu visează la câștigarea titlului

La finalul jocului de la Atena, Răzvan Lucescu a salutat revenirea fantastică a jucătorilor săi, însă a precizat faptul că nimic nu s-a schimbat în lupta la titlu. ”Un meci care s-a jucat până la ultimul fluier. Cele două goluri pe care le-am primit au fost din cauza greșelilor noastre. Puteam să evităm cel puțin unul.

A fost o partidă echilibrată, am dat totul pentru a reveni. Nimic nu s-a schimbat în cursa pentru titlu, vom lupta până la capăt. Sunt foarte fericit, evident, pentru că am obținut un rezultat pe un teren dificil împotriva unei echipe bune, dar sunt mai fericit pentru caracterul pe care l-am arătat după 0-2. Suntem într-o situație foarte bună, am jucat al 50-lea meci.

Este un sezon extraordinar pentru noi și la începutul verii poate nu ne-am fi gândit că vom ajunge aici, pe primul loc și în optimi într-o competiție europeană (n.r. – Conference League). Dar mai avem multe meciuri în față și vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele”, a declarat Lucescu jr.

Cu 6 etape înainte de finalul sezonului, PAOK este lider cu 67 de puncte, urmată de AEK Atena, cu 66 de puncte. Pe locurile următoare se află Panathinaikos, cu 65 de puncte, și Olympiakos, cu 63 de puncte.

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu urmează , din prima manșă a sferturilor de finală ale Conference League. Partida este programată joi, 11 aprilie, de la ora 22:00.