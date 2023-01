Partenera lui Kamara, primele declarații după apariția lui la Survivor România: ”Îmi stă nodul în gât”

În urmă cu doar câteva zile sursele FANATIK confirmau, în premieră, participarea lui Kamara la sezonul patru Survivor România 2023. Condus de ambiție și determinare, dar și de situația micuțului Leon, componentul trupei Alb Negru a plecat la ”luptă” în jungla din Republica Dominicană. După primele jocuri, cea care îi este bună prietenă, dar, poate, și iubită, Gabriella Nastas face primele declarații.

Partenera lui Kamara, cu inima la gură după apariția lui la Survivor România!

Așa cum deja ați putut observa, . Motivat din cale afară de povestea unicul fiul, Leon, vedeta dă totul pe grelele trasee din Republica Dominicană și ajută echipa Faimoșilor pentru a câștiga joc după joc.

Participarea lui la concursul din junglă difuzat la Pro TV nu a surprins pe nimeni, cu atât mai mult cu cât, în trecut, chiar solistul trupei Alb Negru a afirmat că a mai fost ofertat de echipa de producție.

În acest context, contactată de FANATIK, femeia despre care s-a zvonit că i-ar fi jumătate, respectiv, Gabriella Nastas vorbește fără perdea despre omul Kamara, cel din spatele imaginii prezentate în cadrul emisiunii Survivor România 2023.

”Kamara pentru mine este cel mai bun prieten, este cel mai bun om pe care am avut marele noroc să-l cunosc. Știu că oamenii l-au cunoscut de-a lungul timpului prin prisma sticlei. Vă spun cu mâna pe inimă, eu care îl cunosc mai bine decât oamenii din aturajul lui, poate chiar și mai bine decât alți prieteni, Kamara este un om minunat.

Eu nu am mai întâlnit un om cu atâta înțelepciune, cu atâta putere interioară, având în vedere și situația lui Leon. Probabil că asta l-a și întărit atât de mult. Este un bărbat pe care poți să te bazezi în orice situație, la orice oră”, a dezvăluit Gabriella Nastas, partenera de scenă a lui Kamara.

”Îmi stă nodul în gât atunci când văd anumite situații”

Apropiată de sufletul lui, și alături de Kamara și de Leon aproape la orice pas, Gabriella Nastas afirmă că și artistul are momentele lui de cădere, însă, întotdeauna găsește puterea de a reveni mai puternic și mai determinat. Profunzimea trăirilor alături de micuțul lui fiu i-au fost și grele încercări, dar și lecții de viață, la care, chiar și frumoasa brunetă râvnește.

”Și el, într-un fel sau altul s-a ascuns în cochilia lui. Și-a ascuns inima, pentru că, și el a avut niște experiențe în viața lui, care… acum sincer, nu știu cine ar putea să ducă o greutate atât de mare. Eu fiind destul de apropiată de el, de Leonuț, crede-mă că uneori îmi stă nodul în gât atunci când văd anumite situații.

De multe ori l-am întrebat cu face față, cum poate să reziste. El mereu îmi răspunde: `Cu Dumnezeu, cu dragoste, cu înțelepciune`. Are un nivel atât de ridicat de spiritualitate, la care eu tind să ajung. Are tot respectul din partea mea. El nu este un om calm, ci foarte calm. Mereu râd și îi spun că la el timpul se dilată. La el chiar este timpul relativ. Uneori zici că trăiește într-o altă dimensiune. Dar îi este bine acolo unde este”, a mai spus cântăreața despre solistul trupei Alb Negru.

Partenera lui Kamara, trădată de cea mai bună prietenă

Nici cu ea viața nu a fost blândă deloc, de aceea, clipele trăite alături de Kamara au ajutat-o să depășească trădările așa zișilor prieteni. Deși regretă că nu are o persoană de sex feminin pe care să se bizuie, .

”Eu prietene adevărate sau prietene bune nu am. Este un lucru pe care mi-aș dori din suflet să-l remediez. Uneori mă mai gândesc că mi-ar dori să am o prietenă, dar, după experiențele pe care le-am avut… au fost atât de urâte, încât, să am încredere într-o persoană de sex feminin, pentru mine este încă foarte greu”, a povestit vedeta pentru FANATIK.