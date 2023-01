Prietena lui Kamara se gândește la nuntă și un bebeluș! ”Să îmi fac o familie, poate chiar un copil”

Prietena lui Kamara, femeia despre care s-a scris de-a lungul timpului că i-ar fi jumătate lui Kamara, pe numele ei Gabriella Nastas a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre viața ei amoroasă, dar și despre traumele care i-au marcat anii adolescenței. De asemenea, vedeta dezvăluie și care-i sunt planurile pentru anul care abia a început. Nunta și copilul, dar și muzica sunt la loc de cinste pe lista frumoasei brunete.

Prietena lui Kamara, nuntă și bebeluș în 2023?

, face mărturisiri emoționante pentru FANATIK, despre viața posibilitatea de a deveni mamă în decursul anului 2023. Asta, bineînțeles, dacă are un iubit alături de care să împărtășescă aceste gânduri. Din cele spuse de cântăreață, se pare că iubește și este iubită, iar dragostea necondiționată i-a fost împărtășită, lucru pe care, până acum nu îi apăruse în cale.

ADVERTISEMENT

Cum viața are bune, dar are și rele, se pare că . 10 dintre anii pe care i-a trăit fiind un coșmar prin care și ea se miră că a avut puterea să treacă. Deși, recunoaște că a avut nevoie de ajutor de specialitate.

”Las viața să mă surprindă”

– În 2023 să ne așteptăm să ne dai vestea că te vei căsători sau vei face un copil?

Nu știu ce să-ți răspund la această întrebare, pentru că sunt foarte concentrată în acest moment pe cariera mea. Dar, în același timp, dacă Dumnezeu consideră că este cel mai bun timp pentru mine să îmi fac o familie, poate chiar un copil, atunci așa să fie. Acum depinde cum se vor aranja și lucrurile.

ADVERTISEMENT

– Ești deschisă ideei, nu spui nu.

Nu pot să spun nici nu, dar nici da, pentru că în acest moment nu sunt sigură nici că vreau, dar nici că nu vreau. Adevărul este că, atunci când ești pus în fața faptului împlinit, atunci, cumva, cred că simți. Răspunsul interior îți dă cel mai bun imbold și atunci știi exact ce vrei. Mai multe nu spun până nu se va materializa ceva. Eu las viața să mă surprindă.

Gabriella Nastas: ”Eu cred în suflete pereche”

– Important este că în viața ta există cineva alături de care să-ți poți face planuri de viitor.

ADVERTISEMENT

În viața mea mereu au existat persoane importante din partea cărora am primit dragoste, dar există într-adevăr persoane speciale care m-au făcut să înțeleg ce este iubire adevărată, dragostea necondiționată, lucru pe care nu l-am cunoscut până acum. Nu aș spune neapărat că este vorba de o relație pentru că nu îmi place termenul. Eu cred în suflete pereche, în oamenii care au o conexiune.

Pentru mine relațiile sunt doar de prietenie, de colegialitate. Dar în ceea ce privește iubirea, nu îmi place să o numesc relație. Iubesc și sunt iubită și asta este tot ceea ce contează. Atât pot să vă mai spun este cea mai frumoasă experiență din toată viața mea și consider că este mâna lui Dumnezeu 100%. Eu sunt o fire credinciosă, am încredere că Dumnezeu mi-a pregătit tot ce-i mai frumos.

ADVERTISEMENT

– Au fost și alți bărbați prin viața ta, dar ceea ce simți acum este total diferit?

Ce se întâmplă acum în viața mea este exact ce mi-am închipuit eu că poate fi iubirea.

Vezi această postare pe Instagram

Lovitură după lovitură pentru partenera lui Kamara

– Ai avut parte de eșecuri până acum pe plan amoros?

Mulți ani la rând nu am experimentat sentimente, să le spunem frumoase sau pe cât mi-aș fi dorit eu de sublime și profunde alături de persoanele pe care le-am avut în viața mea. Consider că tot ceea ce s-a întâmplat până acum, deși le pot numi eșecuri, au fost niște lecții de viață care m-au întărit, m-au făcut mai puternică și m-au făcut să înțeleg, lucrul cel mai important, dragostea adevărată este cea pe care o porți în suflet, nu cea vizuală. Atunci când eram mai mică eram foarte atrasă de aspectul unui bărbat, dar acum nu mai pun același accent pe asta. Este foarte importantă pentru mine calitatea umană și felul în care sunt tratată. Contează felul în care mă iubește și îmi oferă dragostea necondiționată.

ADVERTISEMENT

– Care a fost cel mai greu moment al vieții tale?

Eu cred că de la 15 ani până la 25 de ani, nu pot da doar un singur exemplu. Au fost în 10 ani în care am primit niște palme, de fapt, pumni de la viață, de m-au lovit de toți pereții, dar nu regret nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiența acumulată. Dacă nu treceam prin ele nu aș fi întâlnit oamenii care sunt acum în viața mea și nu aș fi fost omul de astăzi.

Cântăreața a fost înșelată cu cea mai bună prietenă a ei

– La ce palme te referi, că mă gândesc că nu sunt fizice…

Nu sunt fizice, evident. Au fost niște ani în care m-am confruntat cu bullying-ul pentru că mă îngrășasem foarte tare. Experiența aceasta, până am reușit să slăbesc, m-a învățat foarte multe, dar, în același timp m-a făcut să trăiesc niște sentimente… am trecut acum peste, dar atunci, pentru un copil la 15 ani, a fost ceva marcant.

Până la 25 de ani m-am chinuit să scap de kilogramele acumulate. Au venit anii de colegiu când nu am fost apreciată nici din punct de vedere muzical, dar nici colegial. Am avut o continuă luptă. Am învățat cu greu că cel mai mare rival sunt eu și, doar cu mine trebuie să fac pace. Dacă ești tu cu tine bine, atunci… restul nu mai contează.

– Pe plan amoros ai simțit că nu ai fost apreciată?

Au fost, de asemenea, și două relații eșuate care m-au făcut să învăț multe lucruri. Acum dacă se mai întâmplă în anturajul meu o oglindă a trecutului, deja știu cum să procedez.

– Ai fost înșelată și acesta este unul dintre motivele pentru care relațiile tale au eșuat?

Din relațiile mele eu am plecat, dar nu pentru că am fost înșelată. Am plecat pentru că am simțit pentru că nu sunt apreciată. Dar, aș putea să spun, oricum, că în una din relațiile mele care a durat aproximativ un an, da, am fost înșelată. Deși, nu pot spune că a fost un înșelat în sine. Partea fizică, clar s-a întâmplat, doar că eu am aflat abia după ce m-am despărțit de persoana respectivă. Iar în momentul în care s-a produs efectiv actul, noi eram despărțiți, dar ne gândeam cumva, că poate că ne vom mai oferi vreo șansă. Dar, mai dureros a fost că această experiență se întâmpla cu cea mai bună prietenă a mea.

”Mai bine sufer eu, decât să sufere ei”

– În toată această perioadă, familia a fost alături de tine? Te-au susținut?

Părinții mi-au fost mereu alături, dar, sinceră să fiu, situațiile prin care am trecut, niciodată nu le-am împărtășit cu ei. Au aflat niște firmituri abia după mult timp. Când vine vorba de familie, eu prefer să-i protejez. Dacă i-aș spune mamei o chestie prin care trecut și felul în care m-am simțit, probabil că ea ar suferi de 10 ori mai mult ca mine. Mai bine sufer eu, decât să sufere ei.

– Ai avut nevoie de ajutor de specialitate ca să treci peste aceste traume?

În 2021 am simțit că am nevoie de ajutor și am început să fac terapie. Mi-am dorit să fac asta pentru că știam că am foarte multe răni și voiam să le vindec, doar că nu știam cum. Traumele noastre nu sunt ceva cu care ar trebui să ne jucăm, oamenii de cele mai multe ori nu înțeleg asta. Eu, însă, am vrut să le vindec. De unele am scăpat, altele mai necesită ”medicament”.

A apelat la psiholog pentru a nu ajunge la gesturi extreme

– Ai avut vreodată gânduri negre?

Noi nu percepem, dar uneori durerile și trăirile ajung să doară și fizic. De aceea, ca un sfat, să nu le fie frică de prieteni, de părinți să le ceară ajutorul. Există pârghii de care să te legi, importante este să vorbești. Eu mulți ani am tăcut și am crezut că pot face față, dar mi-am dat seama că nu trebuie să trec peste.

Trebuia să trec prin ele ca să îmi pot vindeca rănile. Am ales partea mai grea. Am scos tot ce era acolo, de la rădăcină, să arunc afară și să rămân curată. Să nu mai simt că doare. Noi prin traumă atragem tot rău în jurul nostru. Eu nu mai vreau asta, vreau să mă vindec!

Planuri de viitor pentru partenera lui Kamara

– Ce planuri ai pentru 2023?

Să știi că anul 2023 va fi pentru mine unul destul de încărcat pentru că vreau în primul rând ca anul acesta să îmi iau carnetul de conducere. Am avut o frică foarte mare până acum de tot ceea ce înseamnă volanul mașinii, dar mi-am învins această frică și vreau neapărat să-mi iau carnetul. Din punct de vedere muzical vreau să scot cât mai multe piese care să ajungă la publicul meu. Anul acesta, Doamne ajută!, că mă apuc să fac și sală, pentru că am avut o perioadă de pauză. Am avut o intervenție la nivelul sânilor, un implant mamar, și nu am avut posibilitatea.

– Au fost ceva probleme medicale?

Da, medicul nu m-a lăsat pentru că am avut niște chisturi pe care le-am descoperit întâmplător. A trebuit să le scot și a fost necesar să se umble puțin și la țesut. Eu de la mama natură nu am fost chiar atât de înzestrată. Când eram un pic mai plinuță, la 85 de kilograme, aveam sânii destul de mari. După ce am slăbit nu au mai rămas la fel de ok cum erau înainte și atunci, la sfatul și îndrumarea medicului a hotărât să fac și un implant mamar.