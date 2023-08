Pelici, în pericol după ce FC Argeș a pierdut de ziua comemorării lui Dobrin: “Vedem ce va fi”

După 3 egaluri în debutul acestui sezon de Liga 2, Înfrângerea a venit chiar într-o zi importantă, când piteștenii îl comemorau pe Dobrin. După meci, antrenorul argeșenilor, Alexandru Pelici a venit la conferința de presă și a vorbit despre duelul de la Mioveni.

Pelici, despre înfrângerea dureroasă cu Chindia

meciul cu Chindia, pe stadionul rivalilor de la Mioveni. Partida a fost considerată ca fiind jucată acasă de piteșteni, din cauza amenajărilor din Trivale. Pelici s-a arătat supărat după înfrângere. Tehnicianul și-ar fi dorit ca echipa sa să câștige partida din etapa a 4-a din Liga 2.

“Din păcate înfrângere. A venit acest moment, când absolut aveam nevoie de victorie, cu gândul ăsta am plecat la drum, înaintea meciului, din păcate nu am reușit. A fost un joc de uzură, în care Chindia a atacat rapid și a contraatacat. Noi am încercat să-i desfacem, am luat acel gol din prima repriză, după care trebuia să riscăm mai mult.

Ne-am creat câteva ocazii și am început să sperăm, dar din păcate nu am reușit să finalizăm situațiile create. Mai mult, a ieșit și acel penalty de nicăieri și așa s-a scris istoria cestui joc.

Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm pentru că era o zi importantă pentru noi, era o sărbătoare pe care trebuia să o respectăm (n.r. comemorarea lui Dobrin). Suntem cu toții vinovați, începând cu mine, și vom vedea ce va fi în continuare.”, a explicat Alexandru Pelici, la .

Antrenorul lui FC Argeș: “Aveam alte planuri”

Alexandru Pelici susține că altele erau planurile sale la FC Argeș. Din păcate antrenorul, dar și echipa suferă din cauza rezultatelor slabe din liga secundă: “Cu totul altele erau planurile. Azi se împlinesc două luni de când am început pregătirea și ne vedeam cu toții cu mai multe puncte în zestre.

Vom vedea ce va fi. Este și o criză de rezultate, și de joc. Precedentele două jocuri a fost doar de rezultat. În momentul în care te apuci de fotbal îți dorești să joci și să antrenezi cât mai sus, la cluburi cât mai galonate. Vom vedea ce va fi, nu pot să vorbesc nimic despre viitor pentru că nu știm dacă el va exista sau nu va exista.

Mă refer la mine ca antrenor aici. Orice este posibil. Nu e vorba despre frică sau despre nimic altceva. Dar atunci când lucrurile nu merg așa cum îți dorești, sunt lucruri firești să se schimbe ceva.

Și cel mai la îndemână este să se schimbe antrenorul. Suntem deja în etapa a 4-a, au fost deja schimbați doi antrenori, așa că orice se poate întâmpla. Știu că am încercat să fac tot ce am știut mai bine și vom vedea ce va fi.”