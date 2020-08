Pentru câți bani îți cântă Sofia Vicoveanca la nuntă sau la botez. Artista are prețuri accesibile

Sofia Vicoveanca este o artistă inegalabilă și, după toți anii de carieră, nu se vinde așa scump pe cum ar putea. Cântăreața de muzică folclorică cere sume accesibile oricărui buzunar pentru evenimente precum zilele de naștere, nuntă sau botez.

Sofia Vicoveanca cere între 1.200 și 1.500 de euro

Artista nu are un preț fix, iar cei care vor să o cheme pentru a le cânta pot negocia suma în funcție de locul în care trebuie să se deplaseze, dar și perioada prestației scenice.

Potrivit site-ului artiștipentrununtă.ro, Sofia Vicoveanca ar cânta pentru aproximativ 1500 de euro, adică în jur de 7.000 de lei.

Prețul cel mai mic pe care artista îl cere este undeva la 1.100 – 1.200 de euro, adică puțin peste 5.600 de lei.

Dacă ne gândim la repertoriul muzical vast al artistei și la renumele dat de experiența ei, această sumă este una destul de modestă, comparativ cu artiștii apăruți ca ciupercile după ploaie care cer lejer 5.000 de euro, ale căror nume nu le vom da deocamdată.

Artista născută în Cernăuți, Republica Moldova, cântă melodii de suflet și transmite mesaje reale, povești cu care se confruntă oamenii care duc greul vieții la sat. Pentru ea, muzica este totul.

Crâmpeie din povestea succesului cântăreței…

„Munca aduce foarte multă bucurie, nimic nu-ți pică din cer, nimeni nu-ți dă. Dacă nu muncești, nu ai! (…) Nu m-am gândit niciodată să fiu solistă, dar la examenul pentru început de stagiune eu am cântat un cântec popular. Juriul a decis că-i musai să cânt de-atunci încolo muzică populară.

Am continuat să cant și în cor o vreme, în pauzele din spectacol; schimbam repede-repede rochia lungă de coristă cu costumul popular și țusti în scenă. Cu timpul, mi-am învins emoțiile, mi-am făcut un repertoriu propriu (eu nu am cântat niciodată cântecele altor interpreți), a fost norocul meu că am și venit dintr-o zonă foarte bogată în folclor și am avut ce culege de la bătrânii și de la lăutarii din sat”, este filozofia de viață a cântăreței, care explică o parte din eforturile pe care le-a făcut pentru a ajunge sus, potrivit Wikipedia.