Peripețiile Biancăi Ghelber la Jocurile Francofoniei. Păzită non-stop de soldați înarmați

la Campionatele Mondiale de la Budapesta și implicit calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Prin ce a trecut campioana europeană în proba de aruncare a ciocanului la ultima competiție.

Bianca Ghelber, păzită de armată în Congo, unde șoferii conduc fără permis

Bianca Ghelber a fost prezentă în Congo, la Jocurile Francofoniei, unde . Întreaga experiență Africa a fost însă o adevărată aventură, mai ales că africanii obișnuiesc să conducă fără să dețină permis.

Ea a fost păzită de soldați, iar acum se pregătește de Campionatul Mondialul de la Budapesta, unde își propune de asemenea să câștige o medalie: „Eu îmi doresc foarte mult acest lucru și sper să se întâmple cât mai repede posibil. Recordul meu personal este de 74.18 metri, la Madrid am dat 73.80 și mi-am făcut baremul pentru mondial. Mai aveam 20 de centimetri până la cel olimpic”.

Bianca Ghelber, marcată de ceea ce a văzut în Congo: „Era destul de periculos”

Jocurile Francofoniei au fost organizate de Republic Democrată Congo, mai exact în capitala Kinshasa, însă ceea ce a văzut acolo a marcat-o profund: „Noi am fost tot timpul păziți, am fost într-un campus universitar, afară nu puteam ieși pentru că era destul de periculos”.

Un alt lucru care a șocat-o puternic a fost stilul de conducere al congolezilor: „Drumul de la campus până la stadion era unul greu și plin cu peripeții. Aflasem că jumătate din conducătorii auto nu aveau permis.

Era ca în junglă, fiecare conducea cum avea chef și cum voia nu era nicio regulă de circulație. Când am ajuns acasă, mi-am făcut o cruce mare și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot”.

Secretele campioanei europene: „Nu o s-o uit niciodată”

Sportiv în vârstă de 33 de ani îi va veșnic recunoscătoare soțului ei, care a ajutat-o în cariera ei de 23 de ani: „El mă ajută enorm. Dacă el nu era să mă susțină atât de mult, cred că nu mai făceam sport la această oră. Mi-a spus o vorbă pe care nu o s-o uit niciodată: ‘o să fiu cu tine până la ultima aruncare’”.

Bianca este o persoană foarte credincioasă și a știut mereu să facă o rugăciune la bine și la greu: „Eu cred foarte mult în Dumnezeu. Tot timpul în zilele de luni, miercuri și vineri citesc niște rugăciuni care se numesc acatiste și mă rog foarte mult lui Dumnezeu”.

Visează la o medalie olimpică: „E destul de greu dar nu imposibil”

Bianca Ghelber a terminat pe locul șase la Jocurile Olimpice de la Tokyo, însă speră ca la Paris să își împlinească cel mai frumos vis: „Îmi doresc foarte, foarte mult o medalie olimpică, e destul de greu dar nu imposibil. Eu cred că astrele se vor alinia așa cum trebuie ca să îmi fie mie bine”.

Nu a mai avut vacanță de un an și a tras tare în cantonamentul de la Snagov înainte de Mondialul de la Budapesta (19-27 august): „O dată pe an am vacanță, atunci când se termină sezonul și în rest, muncă și iar muncă. Sper să fiu în forma cea mai bună acolo și îmi doresc foarte mult ca fiecare sportiv o medalie. Este destul de greu dar nu imposibil”.

Frumoasa sportivă a început atletismul la vârsta de 10 ani. „M-am apucat de atletism în 2000, aveam 10 ani, în cantonament am început să vin în 2004, pe când aveam 14 și de atunci în fiecare an sunt aici”.

La Campionatul European de la Munchen, de anul trecut, Bianca Ghelber a cucerit medalia de aur în proba de aruncare a ciocanului. Este prima medalie europeană cucerită de o atletă din România după mai bine de 20 de ani. Tot la Munchen, în anul 2002, Ionela Tîrlea a luat aurul European în proba de 400 metri garduri.