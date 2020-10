Piedone s-a înțeles cu PSD. Ce condiții a pus noul Primar al Sectorului 5

Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers marți la sediul PSD din Kiseleff.

Acesta vrea să formeze cu partidul condus de Marcel Ciolacu o majoritatea în Consiliul Local, acolo unde social democrații au obținut 10 mandate.

”Pot să vă spun că se va forma o majoritate PPU-SL – PSD în Sectorul 5”, a declarat Piedone.

Piedone bate palma cu PSD

Cristian Popescu Piedone a precizat că a pus câteva condiții. ”Fără politică, doar politica oamenilor,” a spus noul primar din sectorul 5.

„Având în vedere că PSD are cel mai mare număr, am ales să discut prima dată cu domniile lor pentru o posibilă majoritate în Consiliul Local. Ne-am expus părerile reciproc. Consider că discuțiile s-au încheiat, pot să vă spun că se va forma o majoritate PPU-SL – PSD în Sectorul 5. Am pus câteva condiții: fără politică, doar politica oamenilor. Urmează să desemnăm viceprimarii în perioada urmatoare”, a declarat Piedone, la sediul central PSD.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat că a discutat la sediul partidului cu primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, despre formarea unei majorităţi în Consiliul local.

„Am discutat despre majoritate”, a afirmat Ciolacu. Acesta a precizat că Piedone nu va intra în PSD.

La Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL, a câştigat cu 28,08%, reprezentând 25.902 voturi, iar Daniel Florea, candidatul PSD, a obţinut 25,63%, respectiv 23.649 voturi.

În Consiliul Local al Sectorului 5, PSD a obţinut 10 mandate, PNL – 6, USR PLUS – 5, PPU-SL – 4 şi PMP – 2 mandate.

”Copiii din Sectorul 5 merită să crească frumos și în siguranță! Seniorii din Sectorul 5 merită să trăiască decent după o viață de muncă! Voi toți meritați să fiți tratați cu respect! V-am cerut să aveți încredere în mine și nu m-ați dezamăgit! Va promit că nici eu nu vă voi dezamăgi! Mă apuc de treabă! Meritați să trăiți într-un sector în care părerea voastră contează, în care sunteți ascultați! Lucrurile se vor schimba, dragi prieteni! Voi fi 24/24 printre voi, împreună vom găsi rezolvare la problemele care vă macină de atâta amar de vreme.” – a scris Piedone pe facebook , după alegeri.