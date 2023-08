Pițurcă, ofertat de SuperLiga! Dragomir a asistat la discuții: „500.000 pe an!”

Victor Pițurcă a fost aproape să revină în fotbalul românesc. Dezvăluirea bombă a fost făcută Fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, a oferit toate detaliile de la negocieri.

Victor Pițurcă, antrenor în SuperLiga?! Ofertă uluitoare pentru fostul selecționer

Victor Pițurcă a avut ocazia să revină după trei ani în SuperLiga. Ultima echipă antrenată în România de fostul selecționer este Universitatea Craiova în sezonul 2019-2020. Tehnicianul în vârstă de 67 de ani a primit o ofertă de la Gigi Nețoiu, președintele Consiliului Consultativ din Voluntari, imediat după ce

„Am participat la o discuție săptămâna trecută. Nețoiu, zice, ‘băi Piți, hai antrenor la Voluntari. Ai echipă la Voluntari’. I-a promis că Nețoiu îi face tot. Pierduseră acasă cu Dinamo și erau înfierbântați.

(n.r. – Îi dădea Nețoiu 500.000 de euro?) Ușor, la pas! De la el îi dă. Zice Piți ‘Du-te bă cu banii tăi de aici. Am fost vultur toată viața o să fiu cioară că vrei tu?’”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a lăsat să se înțeleagă că motivul pentru care Victor Pițurcă nu a dat curs ofertei venite dinspre Voluntari din cauza lipsei de valoare a echipei.

„Dacă l-ar oferta Rapid s-ar duce. La Rapid, la CFR Cluj. La U nu știu dacă s-ar duce, dar CFR are echipă bună. I-a spus ‘îți dau 500.000 pe an. De la mine, eu îți dau. Un an mă risc cu tine’. Nețoiu voia doar să vină în play-off. Atât”, a adăugat Dumitru Dragomir.

„E an electoral pentru Pandele”

„Nu e prost Nețoiu că l-a vrut pe Pițurcă. Nu e fraier deloc Nețoiu. I-a propus lui Pițurcă pentru că e an electoral pentru Pandele. Cum ar fi să fie echipa în play-off?

O votează ăștia și pe Firea la Primăria Bucureștiului, uită de tot, dacă duce Pițurcă echipa în play-off”, a concluzionat Horia Ivanovici.

