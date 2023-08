FC Voluntari – Dinamo, în etapa 6 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul FC Voluntari – Dinamo are loc sâmbătă, 19 august, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 6-a din SuperLiga. FC Voluntari a oprit seria de trei succese la rând la Craiova, 1-3 cu echipa lui Adrian Mititelu. În schimb, „câinii” au savurat în prelungirile meciului cu Botoșani gustul primului succes de la revenirea în SuperLiga.

Unde se joacă meciul FC Voluntari – Dinamo, în etapa 6 din SuperLiga

Confruntarea FC Voluntari – Dinamo se desfășoară sâmbătă, 19 august, de la ora 21:45, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, în etapa 6 din SuperLiga. Ilfovenii au stopat la Craiova o serie de excepție, care îi adusese pe locul doi, o mare surpriză pentru că FC Voluntari era considerată una dintre echipele care va avea probleme.

ADVERTISEMENT

Este clar că la numărul foarte redus de suporteri ai ilfovenilor, stadionul din Voluntari va fi plin ochi de mai ales că există acum foarte mult optimism în rândul fanilor dinamoviști după succesul cu FC Botoșani, primul succes din acest sezon.

Cine transmite la TV partida FC Voluntari – Dinamo

Partida FC Voluntari – Dinamo se joacă sâmbătă, 19 august, de la ora 21:45, pe stadionul „Anghel Iordănescu”, în etapa 6 din SuperLiga. Ea este televizată în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Voluntari va fi sâmbătă, 18 august, o vreme extrem de călduroasă, cu cerul senin pe tot parcursul zilei, practic umbrela devenind un obiect de care nu avem nevoie nici un moment în această zi. Temperatrura maximă a zilei va ajunge la prânz la circa 34 de grade. Meciul fiind seara târziu, la ora 21:45, vor mai fi în jur de 29-30 de grade. La centru va oficia un experimentat arbitru FIFA, bucureșteanul Radu Petrescu.

Ce absențe sunt în întâlnirea FC Voluntari – Dinamo

Este destulă încredere în tabăra celor de la FC Voluntari înaintea acestui meci, ilfovenii considerând că după ce au învins pe Rapid pot face același lucru și cu Dinamo, chiar dacă antrenorul Ilie Penaru a recunoscut că se vede clar o creștere a jocului lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

FC Voluntari nu se va putea baza la acest joc pe unul dintre cei mai buni jucători, George Merloi, care s-a accidentat în meciul cu Rapid, a fost operat și va lipsi de pe gazon cel puțin treoi șuni.

Dinamo vine la rândul ei extrem de încrezătoare, având clar și avantajul faptului că suporterii săi vor invada stadionul. dar Ovidiu Burcă spune că are soluții optime de înlocuire. De asemenea, atacantul francez Ghezali ar putea fi, în cel mai fericit caz, pe bancă, după accidentarea suferită acum o lună.

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – Dinamo

Dinamo a spart gheața în campionat etapa trecută, victorie în minutul 90+4 acasă cu FC Botoșani, în timp ce ilfovenii au stricat seria de trei succese consecutive cu eșecul de la Craiova, 1-3 cu echipa lui Adrian Mititelu. FC Voluntari a bătut pe acest stadion pe Rapid și acum vrea să facă la fel cu Dinamo. Casele de pariuri îi susțin pe ilfoveni, cota lor la victorie fiind de 2,00 față de 3,80 pentru „câini”.

ADVERTISEMENT

Șansă dublă „1X” are cotă de 1,30, iar șansă dublă „X2” ajunge la 1,80. Gol marcat de gazde are cotă 1,28, gol al „câinilor” valorează 1,55. Dar când vine vorba de meciurile directe de la Voluntari, situația se schimbă radical. FC Voluntari are victorii doar în 2020 și 2021, ultimele două meciuri, mai este un egal și în rest șapte succese Dinamo!