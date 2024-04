Planta ieftină și bogată în vitamine și minerale care este la fel de bună precum carnea. E foarte gustoasă și se vinde cu sub 10 lei la Kaufland, Auchan și Mega Image. Are numeroase beneficii pentru sănătate datorită conținutului ridicat de nutrienți și substanțe benefice.

Leguma accesibilă, cu multe vitamine și minerale, . E sățioasă și are un preț mai mic de 10 lei la Kaufland, Auchan și Mega Image. La vrac se achiziționează cu suma de 6 lei pe kilogram, în timp ce o pungă variază între 5 și 30 lei.

Specialiștii spun că este vorba de linte care are foarte multe proprietăți pentru sănătate. Planta este atât verde, cât și roșie, beneficiile fiind aceleași. Alimentul este versatil și se folosește în multe preparate culinare.

Spre exemplu, o conservă de 400 de grame în magazinele Mega Image are un preț de 4,49 lei. De asemenea, lintea roșie se găsește în supermarketul în diverse variante, o pungă de jumătate de kilogram fiind 12,20 de lei.

Consumul de linte oferă multe beneficii organismului uman pentru că are vitamina B, minerale și nutrienți. Are magneziu, zinc și potasiu. În plus, are proteine, ceea ce o face să fie o alternativă bună pentru carne.

Mai mult de 25% din conținutul lintei este reprezentat de proteine. Totodată, conține foarte mult fier, motiv pentru care este mâncată foarte des de persoanele care vor să elimine kilogramele în plus sau de cele care sunt vegetariene.

Leguma protejează împotriva unor afecțiuni cronice, ajută la scăderea tensiunii și susține sănătatea inimii. De asemenea, este perfectă pentru menținerea greutății și are rolul de a susține sănătatea sistemului digestiv.

Lintea, cunoscută drept ”carnea săracului” de bunicii noștri

Lintea este cunoscută drept ”carnea săracului” de bunicii noștri. Dezvăluirea a fost făcută de Mihaela Bilic, care spune că în aceeași categorie se află fasolea, soia, quinoa și mazărea. Nutriționistul o recomandă pentru că are multe elemente nutritive.

„Sunt în primul rând o sursă importantă de proteine, dar și de glucide cu absorție lentă. În leguminoase avem proteine cât în carne (18-22%), cu precizarea că proteinele vegetale sunt de calitate inferioară celor animale.

Nu conțin toți aminoacizii esențiali. Pentru a compensa deficitul de metionină și excesul de lizină, legumele boabe trebuie combinate cu cereale, fie la aceeași masă, fie pe parcursul aceleiași zile.

Asociați mazărea, fasolea și lintea cu pâine, mămăligă, orez sau paste făinoase. Pe baza acestor reguli de nutriție se mănâncă fasole cu porumb în Mexic și paste cu mazăre în Italia”, scrie Mihaela Bilic pe .