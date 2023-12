Pleacă Jasmin Kurtic de la Universitatea Craiova? „Sunt bani mulți la mijloc”. Ce salariu are slovenul

În acest context, fostul antrenor și jucător al oltenilor, Sorin Cârțu, a vorbit despre salariul acestui fotbalist și despre perspectiva ca mijlocașul să plece în această iarnă de la echipă. ”Parcă te-a îmbolnăvit băiatul ăsta”, a remarcat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, într-o discuție cu Sorin Cârțu.

Pleacă Jasmin Kurtic de la Universitatea Craiova?

”El câștigă cel mai mult? Absolut. S-a luat în calcul că a venit și fără sumă de transfer. Nu știu ce e mai departe. Mi se pare că are chiar doi ani contract, nu mai eram la echipă, dar știu sigur suma respectivă, o știu.

E peste Mitriță. Cu primă de instalare cu tot. Contează. E mult pentru România, n-are fi mult eu știu că Rotaru nu se gândește, nu-i pare rău de bani, dacă jucătorul joacă și-ți dă calitate la banii ăștia”, a explicat Sorin Cârțu.

Întrebat dacă e de părere că Jasmin Kurtic va pleca de la Universitatea Craiova în iarnă, răspunsul lui Sorin Cârțu a fost categoric. ”Nu cred, sunt bani mulți la mijloc”, a explicat Sorin Cârțu, lăsând să se înțeleagă că FC Universitatea Craiova nu și-ar permite să-i rezilieze contractul și să plătească despăgubiri, în timp ce fotbalistul n-are renunța fără motiv la un salariu foarte mare.

Jasmin Kurtic, o mare dezamăgire pentru U Craiova

Lucrurile sunt clare la Craiova, Jamins Kurtic este o mare dezamăgire. Asta, în contextul în care fotbalistul este cel mai bine plătit din lot, are peste 200 de meciuri în Serie A, însă în România pare că nu este interesat să joace fotbal și stă foarte prost la capitolul determinare. Așadar, un exemplu foarte prost pe care-l dă coechipierilor săi.

”Problema asta este că ai mult și nu dai calitatea respectivă. Mă așteptam la altceva, că acoperă lipsa la ce ți-am spus. Am recunoscut și cu naționala, nu m-am gândit la calificare, așa și cu ăsta. Eu am susținut mereu, să mai fie jucători pentru mijlocașul central defensiv unde acționează Mateiu. Nu mai avea eficiența pe care ar trebui să o aibă. Am considerat mereu că echipa ar trebui împrospătată, nu neapărat băi Mateiule dă-te la o parte, să fie alți jucători importanți acolo.

O concurență mare, pe zona mijlocașului central, defensiv. Am susținut, am crezut ok, când am văzut care sunt reacțiile și randamentul dat. Nu trebuie doar că e vina lui, că e țapul ispășitor, dar e printre jucătorii la care ne-am așteptat mult și a dat puțin. La CV-ul lui nu e un exemplu prin joc. E clar că ceilalți jucători îi sunt inferiori, se uită la el ca la un jucător de Serie A. Vezi aseară, jucătorii străini aseară să nu zic că ne-au curățat”, a completat Sorin Cârțu.

