Pleacă și Lucas Alves de la Dinamo? Agentul său a venit la București pentru transfer. Ce clauză are brazilianul

Lucas Alves a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo. , „câinii” l-ar putea pierde și pe fundaș central în vârstă de 31 de ani. Dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA.

Lucas Alves, la un pas de plecarea de la Dinamo: „Are clauză de reziliere 50.000 de euro”

Horia Ivanovici a dezvăluit că Dinamo este aproape să îl piardă și pe fundașul brazilian: „Informațiile Fanatik sunt că o să plece și Lucas Alves. Vedem despre ce e vorba. Probabil n-o fi fericit. Are ofertă, de-aia pleacă. Și mai e o problemă.

Are și clauză mică din ce înțeleg. Din informațiile noastre ar avea tot 50.000 de euro. Îți dai seama, cum vii la Dinamo în condițiile astea. Lucas dacă pleacă o face pentru că are valoare și are ofertă să joace într-un campionat mai bun. Ar fi pierdere mare și o lovitură. E o veste foarte proastă”.

Andrei Vochin a fost destul de surprins de această veste: „Asta nu e o veste bună pentru Dinamo cred. Păi nu e căpitan de echipă? Asta înseamnă că are o ofertă foarte bună el. Că și salariul aici înțeleg că e unul dintre cele mai mari. Pentru mine nu e aceeași situație cu Ghezali”.

Își pune însă speranțele în internaționalul nord-macedonean: „Suporterul dinamovist așteaptă acum ca Velkovski să se pună pe picioare din punct de vedere fizic, pentru că prezența lui pe teren, cu toate erorile pe care le-a făcut, mie mi s-a părut a fi un plus pentru Dinamo la meciul ăsta cu Rapid.

Și intuiesc că atunci când va fi bine pregătit fizic chiar va fi un fundaș central bun pentru campionatul României”, a mai spus analistul.

Lucas Alves și-a adus impresarul la București: „Are o ofertă concretă”

Horia Ivanovici a venit cu noi detalii: „Informațiile sunt că Lucas Alves are ofertă concretă și agentul său FIFA, Jesus Otalauruci, a venit în România pentru a rezolva transferul. Deci sunt șanse să plece”.

. FANATIK a dezvăluit că Lucas Alves încasează lunar 12.000 de euro. Fundașul a evoluat în 15 meciuri în acest sezon și a ajuns la Dinamo pe 4 august 2023.

El a fost convins să vină în România de către Rivaldinho și a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de portughezii de la Portimonense.

