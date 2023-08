FCSB a mai făcut un pas spre calificarea în grupele Conference League, însă va da piept cu danezii de la FC Nordsjælland. Chiar și așa, Gigi Becali e optimist și încrezător că jucătorii săi vor deveni tot mai valoroși, cu fiecare meci bifat în Europa, astfel că lui Adrian Șut i-a stabilit deja un preț de 5 milioane de euro.

Pleacă Șut și Edjouma de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul

are specificitatea lui, trebuie să iei în calcul toate. Trebuie să-l întrebi și pe Decebal, ăla de la Digi, ăla e foarte deștept, el știe. Să-l întrebăm și pe el, era cu Naum în emisiune, întrebi pe ei cum trebuie să facem managementul. La fotbal nu merge că gata, vânt, pa, trebuie să ai inteligența, mai mulți factori. De ai am ajuns locul 1, locul 2, 10 milioane, 15 milioane pe jucători, Liga Campionilor.

De aia Dinamo praf, de aia Rapidul Praf, toți s-au dus, de aia CFR. Atunci depinde de mai mulți factori, de meciul cu danezii, de calificare, de campionat, de cât le mult le afectează la câștigarea campionatului, cum ajută banii ăia. Trebuie să iei decizia cea mai bună când o iei. Șut joacă la echipa națională, îl și folosesc, cer 5. Pot să iau, nu? Plus că nu prea poate fi înlocuit ceasornic, pare așa, dar vede bine. Cu Edjouma nu e problemă că nu-s bani mulți, nu putem să-l dăm când vor ei”, declarat Gigi Becali.

În urmă cu mai multe zile, Gigi Becali dezvăluia că speră în continuare să ia pe Octavian Popescu 50 de milioane de euro. Cât despre Florinel Coman, acesta are clauză de reziliere de 5 milioane de euro, însă momentan nicio echipă nu se înghesuie să-l achiziționeze pe fotbalist, lucru care-l bucură pe Gigi Becali.

”50, nu 15! De ce să nu fie, nu suntem și noi oameni românii? Dacă are unul calitate îl exploatezi la maximum. Am vândut eu ceva sub preț? Pe Man l-am vândut cu 11 milioane, , a fost vândut cu 7 de Tottenham, eu vând mai bine ca Tottenham. Eu l-am vândut cu 9 jumate, ei cu 7, pe Tănase eu l-am vândut cu 3, ei l-am dat gratis, vând mai bine ca ei.

Gardoș, care e acolo la voi, am luat pe el 6 jumate, apoi a plecat unde? La Craiova. Vând mai bine ca ei? La început, atunci, am crezut că iau 50 de milioane cu ochii închiși. De ce? Apăruse ăla, de la Real Madrid. Nu Vinicius, are viteză zici că-i Rolls Royce. Ba nu, la Barcelona. Am zis că dacă pe ăla se vehiculau sumele, ăsta al meu e mai bun. Am zis ‘iau 50 de milioane pe el’.

Îi trebuie mai multă bărbăție, eu cred că are copilăria, i-a rămas, e mofturos, nu, adică, dorește foarte mult, dar trebuie mai multă bărbăție, pragmatism, puțin mai multă viziune. Nu mă refer că n-are viziune, el trebuie tot timpul dacă ai poziție de pasă, două trei situații … De ce te învârți cu mingea, în loc să driblezi trei inși, dacă tu ai trei situații de pasă?

Când ai pasat, i-ai driblat pe ăia trei, că aia sunt lângă tine și l-ai eliberat pe coechipierul tău. Asta trebuie să explice un antrenor, să-i arate la meci ce a făcut, să ]i arate de 10 de ori faza, să nu mai faci așa. Fotbal știe, fotbal are în sânge”, declara Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, într-un dialog cu Horia Ivanovici.

