Plușica de la Puterea Dragostei și-a pus silicoane! Cum arată acum

Devenită celebră și pentru decolteul pe care îl afișa cu generozitate, Plușica de la Puterea Dragostei a luat, de curând, o decizie drastică. Să își modeleze pieptul așa cum își dorea ea să fie. Așa că a apelat la serviciile unui medic estetician și și-a pus implanturi cu silicon.

Plușica de la Puterea Dragostei și-a pus silicoane

Plușica de la Puterea Dragostei devenise celebră și pentru felul în care își expunea decolteul. Uriaș, spuneau unii. Doar că, după emisiune, Pluși a slăbit. Iar ”mândria” ei s-a micșorat. Ba chiar, spunea ea, nu mai era ”conformă” cu ceea ce șia-r fi dorit.

ADVERTISEMENT

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, a apelcat la un medic estetician. A făcut-o de curând, cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Doar că, pare-se, lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit ea. Mai exact, focoasa fostă concurentă a show-ului de la Kanal D are dureri. Mari.

”Durerile încă persistă. Cred că fac parte dintre persoanele alea mai nefericite care au dureri, usturimi. Nu prea pot să fac nimic, pot doar să stau în pat. Nu pot să vorbesc, decât foarte greu și trebuie să mă controlez, să nu vorbes prea repede, prea tare. Nu pot nici să râd.

ADVERTISEMENT

Aseară am tușit, îmi venea să tușesc… Am crezut că e sfârșitul lumii. E cel mai neplăcut lucru. Am zis că nu se poate așa ceva, a fost foarte urât. Dar măcar mă pot odihni, cât timp dorm, totul este ok. Dacă îmi iau calmantele, sunt ok. Totuși, per total, sunt mulțumită și sunt sigură că această perioadă va trece”, spune, pe conturile ei de socializare, de la Puterea Dragostei.

În altă ordine de idei, trecerea timpului nu a fost una care să îi potolească durerile. Ba chiar dimpotrivă. Acesta este și motivul pentru care, la 3 zile de la operație, Plușica de la Puterea Dragostei încă se plânge. Deși, precizează ea, a meritat efortul.

ADVERTISEMENT

”Este cam la fel ca ziua trecută, sunt în a treia zi de la operație. Adică, încă simt durerea, mâine mă duc la control. Abia aștept să vă d ce îmi spune domnul doctor.

Și poate reușesc să le văd și eu mai bine (noua pereche de sâni, n. red.). Dar, oricum, credeți-mă, merită, garantez că merită, această operație. Chiar dacă este cu dureri”, spune .

ADVERTISEMENT

Pluși de la Puterea Dragostei a făcut și videochat

După ce a avut un succes uriaș la Puterea Dragostei, Plușica a luat o decizie care a surprins. Frumoasa vedetă Kanal D a decis să facă videochat. Și, spunea ea acum ceva vreme, succesul a fost pe măsură. Asta chiar dacă, la un moment dat, chiar a încercat să își schimbe ocupația. Ajunsese să lucreze la bancă.

”Eram la bancă, cu mama. Mama o cunoaște pe directoare, și, din vorbă în vorbă, am aflat că se fac angajari. Chiar îmi plăcea acolo, în birou, mă gândeam că mi-ar plăcea să lucrez în asemenea loc. Am dat câteva interviuri, iar acum sunt angajată. Merg la birou, treaba mea este să fac credite pentru persoane fizice, fie că sunt credite de nevoie personale, fie ipotecare”, ne dezvăluia frumoasa Plușica de la Puterea Dragostei.

”Videochatul m-a dezamăgit. Mă așteptam să câștig mai mulți bani, sincer. Nu pot să spun că nu am câștigat ceva, dar era sub ceea ce credeam, am ajuns la concluzia că doar fetele vechi, cu multă experiență, câștigă sume serioase din chat. În niciun caz nu putem vorbi de sume de 25.000 de euro, nici măcar de 10.000 pe lună”, explica, pentru FANATIK, .