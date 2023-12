PNL construiește polul de dreapta cu traseiști din tată-n fiu. Șeful liberalilor din Buzău, la al șaptelea partid

În urmă cu o lună, conducerea PNL anunța intenția a deveni centrul unui pol de dreapta, ca „integrator al dreptei române”, după cum afirma purtătorul de cuvânt al partidului Ionuț Stroe. Luni, PNL a anunțat intrarea în partid a organizației PMP Buzău, în frunte cu liderul acesteia, Adrian Mocanu, pentru care PNL ar fi al șaptelea partid din care face parte. Mocanu a venit direct pe funcția de președinte al liberalilor buzoieni, deputatul Gabriel Avrămescu, cel care a condus până acum organizația, resemnându-se să accepte decizia luată de la București.

Șefia organizației PNL Buzău, decisă de la București

„Voi activa în altă organizație. Cu domnul Mocanu am o relație mai veche, de incompatibilitate reciprocă. Astăzi am discutat cu conducerea partidului și am înțeles această dorință de a crea un pol de dreapta în jurul PNL cu oameni de la USR și PMP care-și doresc să vină în această construcție. Nu sunt omul care să se agațe de vreun scaun. Dacă așa este mai bine pentru partid și dacă prin această venire a organizației PMP de la Buzău, ce-o mai fi din ea, este bine pentru PNL, nu trebuie să ne opunem acestei șanse de a crește la Buzău.

Dacă s-a considerat că eu eram impedimentul pentru această unire a celor două formațiuni la Buzău, să nu fie vreo problemă la nivel național, am considerat că este mai bine să fac acest pas în lateral, să poată să-și implementeze domnul Mocanu strategiile de management politic pe care le are”, a declarat, pentru FANATIK, Gabriel Avrămescu, de acum fostul președinte al PNL Buzău.

Din declarațiile acestuia rezultă că negocierile dintre Mocanu și PNL s-au făcut peste capul șefului organizației județene, asta pentru a pune în fruntea organizației un om care provine dintr-un partid aflat la limita pragului electoral. De altfel, anunțul din noiembrie privind polul de dreapta era mai degrabă unul prin care PNL declanșa o campanie de racolări, Ionuț Stroe nereferindu-se la discuții formale cu USR, PMP sau Forța Dreptei: „Când vorbim de pol de dreapta eu mă gândesc la o formă politică puternică, nu la o formă de asociere cu un partid sub 10 procente și două inexistente. Dacă vorbim de un pol de dreapta, acesta se poate construi în jurul PNL.”

Sacrificarea conducerii de la Buzău pare să arate disponibilitatea PNL de a le acorda transfugilor de la alte partide funcții importante, însă este surprinzătoare ținând seama de beneficiarul acestui sacrificiu – Adrian Mocanu, un om care a trecut până acum prin șase partide, iar prin unele de mai multe ori. De altfel, Mocanu a avut nevoie de numai câțiva ani pentru a depăși ale tatălui său, Victor Mocanu, fost baron de Buzău.

Traseism în tandem

Victor Mocanu și-a început cariera în fostul PC, înființat de către Dan Voiculescu, dar apoi a trecut la PD, alături de care a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău în 2004. În timp, Mocanu a intrat în conflict cu șeful organizației județene, Cezar Preda, care-l suspecta de înțelegeri subterane cu PSD. În primăvara anului 2008, Mocanu a fost exclus din PDL, dar s-a înscris imediat în PSD alături de care a câștigat al doilea mandat de CJ Buzău. La alegerile parlamentare din acel an, , Adrian Mocanu, care a intrat în Parlament ca deputat.

După prima excludere a lui Mircea Geoană din PSD, Adrian Mocanu a fost printre cei care l-au urmat în Partidul Social Român (PSRo), însă a revenit la PSD după numai câteva luni. La alegerile locale din 2012, liberalii au obținut desemnarea candidatului USL pentru CJ Buzău, motiv pentru care Mocanu-tatăl a candidat independent, însă fără succes. Ulterior, s-a împăcat cu PSD, astfel că ambii Mocani au fost pe listele de la parlamentarele din acel an, Victor devenind senator, iar Adrian obținând un nou mandat de deputat.

În 2016, tatăl și fiul și-au găsit un nou partid, anume UNPR, însă Adrian Mocanu nu a stat decât câteva luni în partidul lui Gabriel Oprea și s-a înscris în PMP, partid care i-a asigurat al treilea mandat de deputat. În schimb, Victor Mocanu nu a fost reales, iar în iunie 2016 a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, într-un dosar legat de achiziții făcute de maternitatea din Buzău, ceea ce a echivalat cu încheierea carierei sale politice.

În schimb, fiul Adrian a avut ocazia să mai schimbe partidele de câteva ori. A plecat din PMP în iulie 2018 trecând la ALDE. În acest partid a rămas până în septembrie 2019, când a trecut la Pro România, însă șederea în partidul lui Victor Ponta nu i-a priit astfel că s-a întors în cel al lui Tăriceanu după numai o lună. Cum viitorul politic al ALDE părea destul de sumbru, Mocanu s-a reîntors în PMP. Calculul nu a fost foarte inspirat întrucât PMP nu a trecut de pragul electoral la parlamentarele din 2020, astfel că Mocanu a rămas în opoziția extraparlamentară. În concluzie, liberalii i-au făcut cadou organizația județeană din Buzău unei persoane care se află la al șaptelea partid, având câte două șederi în PSD, PMP și ALDE.