PNL, PSD și lupta pentru SGG. Liberalii scoși de la butoanele guvernării. „Nu există un parteneriat pe picior de egalitate în coaliție”

Funcția de secretar general al guvernului este o funcție cheie a administrației centrale, dovadă și faptul că, în protocolul de colaborare dintre PNL și PSD este prevăzut ca partidul care dă premierul să cedeze această funcție partenerului de guvernare.

PNL și PSD, lupta pentru SGG

După ce PNL și PSD au împins UDMR-ul afară din Guvern, ideea că, după ce-și vor fi împărțit toate ministerele, coaliție își va regăsi echilibrul politic pare să fie un mit. La doar patru zile după instalarea lui Marcel Ciolacu în funcția de premier, cooperarea dintre cele două partide este zguduită de refuzul social-democraților privind numirea liberalului Mircea Abrudean în fruntea SGG.

Totuși, , atunci când în prima ordonanță de urgență emisă de noul premier privind reorganizarea ministerelor, atribuțiile șefului SGG erau trecute la vice-premierul fără portofoliu.

În situația actuală, ele practic rămân în mâna lui Marian Neacșu, liderul PSD care a condus până acum SGG-ul. Practic, prin noua ordonanță, Marian Neacșu, care anterior a participat cu liderii coaliției chiar și la negocierile cu sindicatele din învățământ, va coordona instituțiile din aparatul de lucru al Guvernului, care practic sunt sub autoritatea SGG. În plus, acesta va aviza și actele cu impact bugetar, altfel spus, fostul șef SGG va avea autoritatea de a supraveghea finanțele publice, finanțe ce în noul Guvern sunt conduse de ministrul PNL Marcel Boloș.

„Viceprim-ministrul fără portofoliu coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”. Viceprim-ministrul fără portofoliu avizează toate proiectele de acte normative care au impact bugetar”, se arată la alineatele (2) și (3) ale ordonanței publicate vineri în Monitorul Oficial.

Analiștii politici sunt de părere că această mutare arată că PSD-ul nu vede colaborarea cu liberalii ca fiind una de pe picior de egalitate. În plus, faptul că fostul șef al SGG, Marian Neacșu, a fost numit acum în postul de vice-premier indică rolul important pe care acesta îl joacă în actuala conducere a partidului și apropierea sa de Marcel Ciolacu. De altfel, trebuie subliniat că, la fel ca mulți dintre actualii lideri ai PSD, și în PSD. Acesta a fost exclus din partid în 2018, atunci când și-a pus semnătura pe o scrisoare publică în care liderii PSD îi cereau demisia președintelui partidului.

„Postul de secretar general al guvernului este unul extrem de important în arhitectura guvernamentală. Marcel Ciolacu, prin numirea lui Marian Neacșu de la început în coasta domnului Ciucă, ca să spunem așa, a arătat cât de important este SGG-ul, domnul Neacșu fiind un apropiat al liderului PSD. Intrarea domnului Neacșu în Guvern ca vice-premier fără portofoliu a fost un al doilea pas care arată cât de aproape e nevoie de cineva de la PSD care să înțeleagă cum funcționează acest SGG. Ordonanța de săptămâna trecută a fost cel de-al treilea pas în acest sens.

E evident o încercare a lui Marcel Ciolacu și a PSD-ului de a forța limitele în cazul de față, rămâne de văzut dacă le va ieși. Sunt sigur că liderul PSD se aștepta la o reacție în forță a liberalilor în acest caz. E evidentă intenția lui Marcel Ciolacu de a forța limitele colaborării de la început și că nu există un parteneriat pe picior de egalitate în acest Guvern”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politici Adrian Zăbavă, care subliniază că importanța acestei funcții reiese și din faptul că ea a fost inclusă în rotativa guvernamentală tocmai pentru a echilibra puterea premierului.

De altfel, SGG are un rol cheie în buna funcționare a Guvernului, fiind departamentul care stabilește ordinea ședințelor de guvern. Însă acesta este doar un aspect, instituția având în subordine nu mai puțin de 200 de companii de stat cu 160.000 de angajați, dar și o mulțime de instituții cheie în arhitectura administrației centrale – Corpul de Control al Prim-Ministrului, Departamentul pentru Luptă Antifraudă – DLAF, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, dar și companiile de stat Transgaz și Transelectrica.

De altfel, importanța postului de secretar general al guvernului a arătat-o și episodul cu premierul Grindeanu, care a încercat să rămână în funcție, deși pierduse susținerea lui Liviu Dragnea odată cu revocarea celebrei OUG 13. Practic, Grindeanu nu a putut continua să guverneze în condițiile în care Mihai Busuioc, șeful SGG de atunci, nici măcar nu transmitea către Monitorul Oficial decizia premierului privind demiterea sa.

Lupta pentru o funcție fără putere

După ordonanța apărută vineri în Monitorul Oficial, luni PNL și PSD au fost efectiv la cuțite după ce, pe surse a apărut informația cum că premierul Ciolacu nu va accepta numirea lui Mircea Abrudan, liberalul pe care PNL dorea să-l numească în această funcție. Inițial, a fost invocat ca motiv faptul că liderul PSD nu ar fi „compatibil” cu omul dorit de liberali pentru această funcție cheie. Ulterior, tot pe surse, a scris că motivul real pentru care liderul PSD nu și-l dorește în această funcție pe Abrudean stă în faptul că acesta din urmă nu a primit avizul serviciilor secrete.

Liberalii au părut deciși, în declarațiile publice inițiale, să lupte pentru numirea lui Abrudean în fruntea SGG. „Vă asigur că nu vom ceda la acest lucru şi nu există o motivaţie reală. Acum, legat de compatibilități, eu aş putea vorbi de compatibilități, dar atât timp cât prim-ministrul Nicolae Ciucă nu a refuzat numirea unui condamnat penal la acea oră, cu informări mult mai dure, nu cred că este o problemă. Nu fac niciun fel de referire, nu dau nume”, a declarat vice-președintele PNL, Rareș Bogdan.

În replică, liderii social-democrați au subliniat că „PSD nu vrea postul de șef al SGG” și că, „PNL nu trebuia să se înfoaie atât de rău pentru o astfel de problemă”, după cum a declarat senatorul Daniel Zamfir.

Disputa cu privire la șefia SGG urmează să fie finalizată luni seara, în urma întâlnirii dintre liderii PNL și PSD, însă unele voci din tabăra liberală au părut dispuse să renunțe la numirea lui Abrudan, dacă se confirmă faptul că acesta nu ar avea avizul serviciilor secrete.

„Noi, la PNL, nu ne poticnim într-un nume. E absolut normal să discutăm deschis și să apărăm un nume, pentru că este colegul nostru, dar tot ceea ce ține de aceste informări venite de la serviciile secrete, dacă ele există, asta rămâne la nivelul premierului. Discuția nu trebuie dusă în spațiul public”, a declarat, pentru FANATIK, deputatul liberal Pavel Popescu.

Totuși, acesta subliniază că miza reală a acestei dispute s-a consumat deja prin ordonanța de urgență emisă joia trecută, atunci când secretarul general al guvernului a fost lăsat fără atribuțiile cheie, ceea ce face irelevant protocolul de colaborare.

„Noi am lăsat de la noi cu privire la faptul că PSD-ul și-a dorit neapărat Ministerul Transporturilor pentru domnul Grindeanu, acum am ajuns la un protocol flexibilizat. Dar el este încă în vigoare, pentru că am schimbat ministerele. Dar această schimbare nu implica și OUG-ul care preia practic din ceea ce înseamnă puterea acelor ministere. Adică Finanțele să fie contrasemnate de către vice-premierul fără portofoliu, atribuțiile SGG-ului, la fel, să se ducă la domnul Neacșu.

În momentul de față oricine se va duce acolo din partea PNL-ului va avea o viață grea, cu siguranță domnul Ciolacu nu-și va dori un liberal în această funcție”, a mai declarat deputatul liberal pentru FANATIK.

Analiștii politici sunt de părere că, dacă se adeverește faptul că Mircea Abrudean nu are avizul serviciilor secrete pentru ocuparea acestei funcții, atunci liberalii nu mai au nicio șansă în a câștiga lupta cu PSD. Mai mult, indiferent de noul nume pe care PNL îl va propune la SGG acesta va avea o funcție cu atribuțiile sever limitate, lucru pe care liberalii nu-l mai pot schimba în acest moment.

„În contextul de față rămâne de văzut cine va fi înlocuitorul lui Mircea Abrudean, pentru că e greu ca PNL să forțeze mâna social-democraților acum. Nu cred că vreunul dintre cei doi parteneri au vreun interes să nască un scandal chiar de la început. Argumentul puternic prin care liderul PSD a respins nominalizarea lui Abrudean îl absolvă totuși pe Marcel Ciolacu de vreo vină pentru acest conflict.

Deja limitele parteneriatului au fost mișcate prin deciziile de până acum. Practic, o a doua numire din partea PNL, care nu va fi contestată de Marcel Ciolacu, va face practic să închidă gura PNL-ului și să nu mai discute despre modificările din OUG”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.