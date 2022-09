Post Malone s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert. Rapperul a avut nevoie de intervenția medicilor 

Rapperul Post Malone s-a prăbușit pe scenă în timp ce susținea un concert și a fost nevoie ca medicii să intervină pentru a-i acorda îngrijirile necesare.

Cântărețul a susținut un concert sâmbătă seară în Saint Louis. Incidentul a avut loc atunci când se afla la jumătatea spectacolului și interpreta piesa “Circles”.

La un moment dat, a coborât pe o platformă care avea o gaură neacoperită, pe care o folosea pentru a-și coborî chitara, potrivit .

Austin Richard Post, pe numele său real, a făcut un pas în gaură și s-a prăbușit pe scenă, după care s-a rostogolit din cauza durerii.

Un martor a declarat, pentru publicația citată mai sus, că piciorul îi tremura “necontrolat” artistului.

Scary Moment — falls through a trap door in the stage during a tour stop in St. Louis, cracking 3 ribs.

After about 10 minutes he came back out in obvious pain, but someone gave him a beer and he even finished the concert.

Finished. The. Show.

Speedy recovery. 🙏

— Festive Owl (@TheFestiveOwl)