Postul Crăciunului nu e pentru toată lumea. Cât au ajuns să coste legumele și fructele în România

Prețul legumelor și fructelor a crescut semnificativ, iar în această perioadă scumpirile sunt resimțite profund de cei care și-ar dori să respecte postul Crăciunului.

Postul Crăciunului, mai scump în acest an

Față de anul trecut, , iar clienții nu se înghesuie să cumpere. Conform statisticilor, prețurile legumelor au înregistrat creșteri de până la 50%, iar produsele precum cartofii, fasolea, varza și ardeii sunt printre cele mai afectate.

”Prețurile sunt foarte mari. Varza aia mică era un leu și acum e trei lei. N-am mai cumpărat roșii că sunt foarte scumpe, fasolea am cumpărat-o cu 12 lei”, a spus un cumpărător pentru .

”Sunt aproape duble față de primăvară, ar trebui acum să fie mai ieftine. Un kilogram de roșii e 15 lei”, a spus un alt cumpărător. Iar produse precum soia, ciupercile sau năutul, produse bogate în vitamine, nu sunt chiar pentru toate buzunarele.

De cealaltă parte, producătorii agricoli, la rândul lor, spun că nu au modificat cu mult prețurile față de anul trecut, dar nu mai pot continua așa așa pentru că și ei trebuie să își acopere cheltuielile.

La finalul lunii octombrie, guvernul a adoptat ordonanța care prevede prelungirea cu trei luni a , ”având în vedere că urmează perioada de iarnă, când cheltuielile cu utilitățile în locuințe și gospodării cresc și, ținând cont de faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă nevoia de consum crește, iar bugetul destinat cumpărăturilor vizează cu preponderență achiziția de alimente”.

Pe lista alimentelor cu adaos limitat au fost adăugate noi produse, precum orezul, bulionul, margarina, smântâna, drojdia, cozonacul, varza murată și usturoiul.

Totuși, chiar fostul premier Nicolae Ciucă a admis că ordonanța nu funcționează, deși perioada ei de aplicare tocmai a fost prelungită cu încă trei luni.

”În perioada în care am fost prim-ministru, au fost câteva momente care au elevat, au sărit preţurile foarte mult la carburant, la produsele lactate, la ulei, ajunsese la un moment dat să nu se mai găsească.

Au fost temerile acelea generate de situația din Ucraina, plus inflaţia, plus criza energetică şi aşa mai departe. Şi am căutat soluţii şi atunci am avut întâlniri cu toţi jucătorii din piaţă.

După toate discuţiile şi după o convingere proprie, impunerea unor astfel de plafoane nu funcţionează tot timpul, pentru că atunci când discuţi cu un retailer poate să se angajeze să menţină sau să reducă preţul pe o anumită gamă de produse, dar poate să o joace din creşterea preţurilor la celelalte produse, pentru că, dacă ar fi să urmărim şi sa vedem care sunt efectele, ar trebui să înţelegem că la nivelul retailerului se produce o plafonare a profitului, o scădere a profitului”, a explicat Nicolae Ciucă, la Prima News.