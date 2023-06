Povestea înduioșătoare a lui Paul a devenit virală pe Tik Tok. Copilul și-a dorit o fântână și o vacă

Paul Corduneanu, un băiat în vârstă de 13 ani, a devenit protagonistul unei povești emoționante care a cutremurat România. Copilul trăiește în condiții modeste și visează la o viață mai bună. Băiețelul vrea să aibă o vacă și o fântână. Povestea lui Paul a atins inimile multor oameni.

Familia lui Paul trăiește doar din alocații

Familia trăiește doar din alocații, iar situația financiară precară nu le permite să-și îndeplinească visul de a avea o vacă și o fântână. Mama, Petronela Corduneanu, se ocupă de îngrijirea copiilor și încearcă să se descurce. Povestea lor de viață este una plină de sacrificii și luptă pentru a supraviețui. Un grup de oameni cu inima mare și membrii organizațiilor locale au aflat despre dorința lui Paul și i-au cumpărat exact ceea ce voia copilul.

„Am avut o viață grea, dar mereu am încercat să le ofer o viață bună. Nu am reușit, însă am avut grijă de ei așa cum am putut. Au fost prioritatea mea. Tatăl lor ne fugărea și în plină iarnă de acasă și dormeam în coteț la porci sau prin odăile părăsite de prin sat. A fost cumplit. Înghețam de frig și mă dezbrăcam ca să îi învelesc pe ei.

Mă bătea până mă învinețea. Am ales să plec în urmă cu 3 ani. Am luat copiii și o pungă de haine și nu știam unde voi ajunge. Am căutat o casă, unde să pot sta și să muncesc să plătesc o chirie. Am găsit prin preot această locuință, unde stau acum. Încercam să ne menajăm așa cum am știut. Mă ajutau și cei mai mari și ne îngrădeam”, a povestit mama copiilor, Petronela Corduneanu, pentru .

Băiatul visa la o vacă și la o fântână

Petronela Corduneanu, mama copiilor, în vârstă de 34 de ani, luptă din răsputeri pentru a le oferi o viață mai bună, în ciuda dificultăților cu care se confruntă. Șase dintre copiii ei merg la școală și, , femeia se străduiește să îi educe cât mai bine. Povestea lor, plină de sacrificii și curaj, a impresionat oameni din toate colțurile țării.

Acum, ni s-a îndeplinit cel mai mare vis. Am primit o văcuță și o fântână. Era greu înainte, dar nu ne plângeam. Mulțumeam zilnic că avem unde pune capul pe pernă și nu ne dă nimeni afară pe vânt, pe ploaie și pe ninsoare. Căram apă cu bidoanele de la pod. Ni se făceau urme în palme și făceam opriri bune. O zi ne-o alocam doar pentru a aduce apă. Iar copilașii mereu îmi cereau lapte. N-aveam bani să le cumpăr și rămâneau cu dorința de a mânca. Iar Paulică mi-a tot spus: ‘Oare cum să facem, mamă, să avem o vacă?’. Eu îi explicam că nu ne permitem să cumpărăm una. Uite că Dumnezeu a avut grijă de noi”, a adăugat Petronela Corduneanu.

ne amintește că, uneori, lucrurile simple și esențiale în viață, precum o vacă și o fântână, pot aduce bucurie și speranță. Paul și familia sa au primit o nouă șansă de a-și îmbunătăți condițiile de trai și de a visa la un viitor mai bun. Cu lacrimi în ochi, Paul a exprimat această dorință simplă, dar profundă, și a reușit să sensibilizeze o țară întreagă.

Paul, un copil visător și ambițios

Dorința lui Paul de a învăța și de a-și face un viitor prin propriile forțe a fost remarcată de cei din jur. Chiar dacă nu trăiește în lux, băiatul este recunoscător pentru viața pe care o are și se bucură de fiecare zi. El și-ar dori și un telefon, dar înțelege că nu este o prioritate în acest moment. În schimb, își pune toate ambițiile în învățătură și speră să demonstreze că succesul poate fi obținut și fără avere.

„El și-ar dori și un telefon, dar nu e o prioritate pentru el. Mai vede pe la alții și el asociază cu școala. Ar vrea să caute pe internet și să afle cât mai mult. Însă înțelege că nu se poate și se bucură zilnic, mulțumind tuturor pentru viața pe care o are. Nu e lux, trăim într-o odaie, dar fac curat și aerisesc mereu.

Suntem cu văcuța și câteva găini prin curte, bucurându-ne de un copac și de noi, ca și familie. El vrea să învețe să ajungă un om mare. A zis că vrea să demonstreze că se poate să ai o meserie bună și fără a avea mulți bani. Să-l ajute Dumnezeu. El este ambițios”, spune femeia.