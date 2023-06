Povestea italiencei Deborah Faoro: S-a îndrăgostit de Sibiu și face 2 facultăți în România

Deborah Faoro, o italiancă care a venit în România pentru a-și întâlni tatăl stabilit aici, s-a îndrăgostit iremediabil de frumusețea și tradițiile țării noastre. Fascinată de cultura românească, Deborah a urmat două facultăți în România, Marketing la Sibiu și Etnologie la Cluj, în dorința de a învăța mai mult despre obiceiurile și tradițiile locale.

Debora Faoro și-a deschis o afacere în Sibiu

În prezent, Deborah Faoro și-a deschis propria afacere în România, o școală de dresaj canin, unde își exprimă pasiunea pentru animale și relația dintre stăpâni și câini. Munca sa se concentrează pe , promovând ideea unei relații echilibrate și bazate pe respect reciproc.

ADVERTISEMENT

,,M-am îndrăgostit de toate cutumele românești. Mă duceam la șezătoare în Avrig, am învățat strigături, cântece și am început să cumpăr port avrigean. Îmi amintesc că am refăcut un soi de nuntă, m-au îmbrăcat în mireasă, mi-au cântat. Mi-a plăcut foarte mult toată ideea asta de obiceiuri, am vrut să învăț mai mult și atunci m-am înscris la facultatea de Etnologie, la Cluj”, a povestit Deborah Faoro, în cadrul unui interviu pentru

Deborah crede în necesitatea unei reglementări legale care să ofere câinilor anumite drepturi și să impună obligații pentru proprietarii de animale. Printre ideile ei se numără introducerea unui “buletin pentru câini”, care să ateste nivelul de aptitudini sociale și de ascultare ale câinelui și să permită anumite privilegii în funcție de acesta.

ADVERTISEMENT

Totodată, Deborah susține necesitatea educației și dresajului câinilor, promovând ideea că acestea sunt responsabilitatea fiecărui proprietar și că societatea are nevoie de reguli și permisiuni pentru a asigura

Deborah Faoro, pasionată de cai

Pe lângă câini, Deborah are o pasiune și pentru cai. Experiența ei unică în ceea ce privește întâlnirea cu aceste animale a consolidat legătura specială pe care o dezvoltă cu ele. Deborah a participat la competiții ecvestre și și-a dorit să construiască o relație autentică cu caii, la fel cum a făcut-o cu câinii.

ADVERTISEMENT

„Ceea ce sunt eu ca om vine în mare parte din momentele petrecute în dresaj, încercând să înțeleg câinii și apoi nevoile oamenilor. Am descoperit că a le înțelege stările, emoțiile, limitele, a înțelege cum să-i abordez ca să se întrebe: ‘Cum ar fi dacă fac un pas peste limită?’, îi face să se dezbrace de măști și să ajungă la esența lor sinceră, așa cum sunt și câinii: sinceri.

M-am îndrăgostit de oameni în general – ei și munca cu ei e ceea ce m-a format. Acțiunile mici de zi cu zi pe care le facem și interacțiunea cu oamenii sunt cel mai sigur motor al schimbării, actele singulare grandioase sunt vise îndepărtate când zilnic putem avea ocazia de a alege altfel”, a afirmat Deborah Faoro pentru sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT





Munca lui Deborah Faoro în domeniul dresajului canin și relaționării cu animalele și oamenii a contribuit la formarea ei ca persoană. Ea consideră că acțiunile mici și interacțiunile zilnice sunt cele care ne pot schimba în mod autentic și că înțelegerea emoțiilor și limitelor animalelor și oamenilor ne poate ajuta să ne descoperim propria sinceritate și esență.