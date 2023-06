O cățelușă din Iași, lecție de viață pentru oameni. Ce a făcut pentru omul care i-a îngropat puiul mort: „Nu-mi imaginez”

Bella, o cățelușă din Iași i-a oferit cea mai mare lecție despre prietenie lui Petrișor, bărbatul care a găsit-o pe marginea drumului în timp ce își jelea puiul. Ce s-a întâmplat după câteva zile l-a lăsat fără cuvinte.

Prietenia incredibila dintre Bella, o cățelușă din Iași, și Petrișor, bărbatul care a salvat-o

Petrișor Filip este un bărbat din Iași care Povestea lor, însă, nu este una atât de simplă sau banală. Bella i-a oferit omului pe care l-a întâlnit într-un moment extrem de dificil cea mai importantă lecție de prietenie.

Bărbatul este un mare iubitor de animale. Astfel, zi de zi merge la marginea orașului Iași pentru a le da hrană și mâncare celor abandonate, iar pe cățelușa Bella a găsit-o într-o ipostază sfâșietoare.

Puiul ei murise, astfel că îl jelea. Impresionat de imaginea cu Bella care , s-a întors acasă, a luat ce avea nevoie și a revenit să îl îngroape. Așa s-a creat între ei o legătură greu de descris în cuvinte.

„Am oprit, am văzut că puiul era mort, cel mai probabil lovit de o maşină”, a spus Petrișor Filip reporterilor . A vrut să o ia acasă, însă cățelușa din Iași nu s-a putut desprinde de locul acela.

„M-am dus și nu am mai gasit-o”

În aceste condiții, Petrișor a ales să o viziteze zilnic pe Bella, până la un moment dat. „A stat fix în locul în care am îngropat puiul. Ne-am întâlnit zi de zi acolo, până acum două zile când m-am dus şi nu am mai găsit-o. Am căutat-o vreo două ore prin zonă”.

Pentru că nu a găsit-o, Petrișor a decis să împărtășească în mediul online povestea cățelușei. Câteva ore mai târziu, o vecină i-a scris și ce i-a împărtășit ceva greu de crezut. „Câinele e în parc, mă caută. A venit 6 kilometri.

Nu ştiu, nu îmi imaginez cum a reuşit. I-am spus că nu cred, mi-a trimis o poză şi ea era. M-am dus şi am luat-o şi de atunci am rămas împreună”, a povestit bărbatul despre cățelușa din Iași.

Acum, nimic nu îi mai poate despărți. Bella are o casă a sa și va fi dusă la veterinar și sterilizată. Chiar și prietenii bărbatului, care i-au aflat povestea, vin acum să o cunoască. Dar sărăcuța se teme, încă, să nu ajungă cumva pe străzi. Petrișor o asigură că acest lucru nu se mai întâmpla. „Ce e, tu? De ce plângi? Vin înapoi, nu te abandonez, nu te abandonez! Vin înapoi!” , îi spune el.