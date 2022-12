Povestea lui Dragoș Pâslaru, actorul care a decis să se călugărească după ce a fost bătut crunt de mineri, în 1990

Dragoș Pâslaru, actorul care a jucat în celebrul film Drumeț în calea lupilor, a ales să se călugărească după ce a fost snopit în bătaie de mineri, în 1990.

Dragoș Pâslaru, actor cunoscut înainte de 1990. Cum a ajuns la final cariera sa

Cunoscut pentru rolul lui Horia Sima în filmul Drumeț în calea lupilor (1988), Dragoș Pâslaru s-a născut pe 1 iulie 1951, a jucat alături de actori renumiți și a interpretat roluri importante în mai multe piese de teatru și filme românești.

Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără O lacrimă de fată (1980), Ochi de urs (1983); Întoarcerea din iad (1983), Şobolanii roşii (1990); A unsprezecea poruncă (1991); Balanţa (1992), Domnişoara Christina (1996) și Femeia în roșu (1997).

Deși a avut un succes răsunător în lumea teatrului și în cea a filmului, cariera actorului a ajuns la final în anii ’90.

După , atunci când a participat la protestele din perioada 13-15 iunie 1990, Dragoș Pâslaru a fost bătut crunt de mineri, care l-au recunoscut după fotografiile în costum de legionar. Acelea erau, de fapt, capturi din filmul în care l-a interpretat pe Horia Sima.

În dimineața de 14 iunie 1990, fostul actor a intrat în comă, la Spitalul de Urgență din București, și a fost la un pas de moarte.

Un reporter l-a numit “erou” pe Dragoș Pâslaru, iar acesta a răspuns: “Erou, eu?! Adevăraţii eroi sunt doar cei de sub iarbă.”

De ce a ales fostul actor viața monahală

După ce și-a revenit din comă, actorul a simțit chemarea unei trăiri monahale. Astfel, în același an, pe când avea 39 de ani, a mers la Mănăstirea Frăsinei, cunoscută ca Athosul românesc. Regimul aspru de conviețuire era asemănător ca cel de pe Sfântul Munte din Grecia, de acolo și denumirea.

Autoritățile i-au cerut să le spună tot ce știe despre evenimentele care au avut loc în iunie 1990, astfel încât cei care l-au agresat să fie pedepsiți.

“Am luat coarnele plugului dumnezeiesc şi sufletul meu a iertat tot.”, a fost răspunsul actorului.

După ce a fost la un pas să-și piardă viața, Dragoș Pâslaru la Mănăstirea Frăsinei, din județul Vâlcea.

Fostul actor a devenit atunci fratele Vasile. Mai târziu, acesta a devenit ieromonah cu numele de părintele Valerian, iar în prezent trăiește la mănăstirea Pătrunsa.

La mănăstire a lucrat la sectorul zootehnic, apoi ca bucătar. În ultimul timp a devenit șeful cancelariei Mănăstirii Frăsinei.

În cadrul unui interviu, fostul actor a vorbit despre evenimentele care au avut loc în 1990.

„Nu m-au bătut, m-au torturat! Fusesem în Piața Universității… Acolo mă limpezisem, cunoscusem oameni care erau și sunt stâlpi ai societății! (…)

Am căzut, dar vedeam de deasupra. Sufletul meu a strigat: ‘Am murit! În sfârșit, am murit!’. Am fost foarte fericit. N-am mai întâlnit starea aia! M-au tot lovit și nu muream…

Acum ceva vreme m-am trezit la Frăsinei cu doi procurori. Vroiau să mă facă să intru în proces împotriva lui Iliescu. Eu le-am spus că nu mai am nimic, cu nimeni!

Și ei mi-au zis că am fost torturat de maiorul, pe atunci, Truțulescu. Am auzit că a ajuns la pușcărie!”, a povestit fostul actor Dragoș Pâslaru, actualul părinte Valerian, notează .

În alt interviu, luat de Mihnea Petru Pârvu, fostul actor a recunoscut că în tinerețe era un “boem”. “Gheorghe Dinică zicea: ‘Joci cam puțin!’. Că cei care jucau mult la teatru n-aveau timp de boemie”, povestea acesta.