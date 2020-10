Povestea noului vârf al lui Napoli. Vindea apă pe străzi ca să supravieţuiască

Victor Osimhen este marea lovitură din perioada de mercato din Serie A. Atacantul nigerian a fost cumpărat de către Napoli de la gruparea franceză Lille pentru suma de 70 de milioane euro. Cu Osimhen în atac Napoli are ca obiectiv clasarea în primele patru locuri la finalul acestei ediţii, pentru a putea participa la viitorul sezon de Champions League.

Victor Osimhen devine astfel cel mai scump transfer din istoria clubului de la poalele Vezuviului şi venirea lui a creat un val de entuziasm în oraş, fanii fiind convinşi că nigerianul va marca multe goluri şi va ajuta pe Napoli să îşi atingă obiectivele.

Fostul vârf al lui Lille a fost dorit şi în Premier League, la Wolverhampton şi la Aston Villa, dar a ales Napoli pentru suporterii pătimaşi şi pentru faptul că i se pare că fotbalul din Serie A este mai apropiat ca stil de cel din Ligue 1.

Victor Osimhen nu a avut copilărie

Viaţa tânărului jucător în vârstă de 21 de ani este una cu clişeul binecunscut pentru mulţi fotbalişti care au reuşit să ajungă aproape de vârful piramidei plecând de foarte de jos, dintr-o sărăcie lucie. Fotbalul a făcut pentru toţi aceştia ca viaţa lor să se aschimbe în bine într-un mod incredibil.

Victor povesteşte cu tristeţe despre perioada care ar fi trebuit să însemne copilăria sa. Mama i-a decedat de tânără, tatăl şi-a pierdut locul de muncă şi el a început să vândă apă pe stradă, pentru a putea supravieţui.

Singura salvare a ştiut că poate fi fotbalul

”M-am născut și am crescut în Lagos, într-un loc numit Olusosun. Am crescut într-un loc foarte sărac, a fost foarte greu. Mama a murit când eram mic, la trei luni după ce tata a rămas fără serviciu. Au fost momente critice pentru mine și frații mei, am fost nevoit să vând apă pe străzile aglomerate din Lagos pentru a supraviețui.

Vin dintr-un loc unde nu există speranță, unde nimeni nu-ți dă vreo șansă. Am tras din greu pentru că am știut că fotbalul este singura speranță pentru mine și familia mea.

Nu vrea să îşi amintească despre copilărie

Dacă i-ai fi întrebat pe vecinii mei, nimeni nu ar fi spus că din familia noastră poate ieși ceva bun. L-am văzut mereu pe tata traversând perioade grele, cred că am învățat mult din asta.

Copilăria mea a fost grea, față de alți copii, care poate s-au bucurat de acea perioadă. Eu am fost nevoit să lupt pentru a supraviețui. Am muncit pentru a mă întreține, pe mine și pe familia mea.

Am plecat de acasă când eram foarte mic, stăteam pe străzile din Lagos. Am făcut tot felul de munci, am tuns iarba, făceam anumite livrări pentru vecini, le vindeam apă, totul pentru a avea ce să mănânc și pentru a-mi ajuta familia. Copilăria mea a fost grea, nu a fost nimic care să-mi placă în acea perioadă”