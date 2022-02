30 de ani de la înfiinţarea Premier League, cel mai puternic campionat din lume! Cum au ajuns englezii la venituri de aproape 20 de miliarde de lire

Azi, Premier League este cel mai puternic campionat din lume, cu echipe iubite de fani de pe toate continentele şi meciuri care adună audienţe impresionante. Totul a început pe 20 februarie 1992, când cele 22 de formaţii din prima ligă a Angliei au părăsit The Football League şi au pus bazele unei ligi care a crescut uimitor în aceşti 30 de ani. FANATIK îţi prezintă întreaga poveste a campionatului care dă ora exactă în fotbalul mondial.

Cum arăta fotbalul englez înainte de Premier League. Declinul de la finalul anilor ’80 şi problemele care au dus la înfiinţarea unei noi ligi

Între 1976 şi 1985, fotbalul englez s-a bucurat de un real succes în cupele europene, cu 11 trofee continentale. Anglia pusese monopol peste Cupa Campionilor Europeni şi părea că nimic nu va putea opri hegemonia. Totul s-a oprit pe 29 mai 1985, când 39 de persoane au murit în tragedia de pe “Heysel”, în ziua finalei Juventus – Liverpool. Huliganii englezi au fost găsiţi vinovaţi, iar UEFA a suspendat, pe termen nelimitat, cluburile din Anglia. Era momentul decăderii unui colos.

7 Cupe ale Campionilor Europeni au câştigat englezii între 1976 şi 1985: Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984), Nottingham Forest (1979, 1980), Aston Villa (1981)

1 Cupă a Cupelor a fost câştigată de englezi între 1976 şi 1985: Everton (1985)

3 Cupe UEFA au câştigat englezii între 1976 şi 1985: Liverpool (1976), Ipswich Town (1981), Tottenham (1984)

Fără meciuri internaţionale, cu stadioane învechite, probleme cu huliganismul şi condiţii proaste pentru suporteri, prima ligă a Angliei ajungea într-un punct mort. În acelaşi timp, cluburile încercau să atragă venituri suplimentare. The Football League începea să se destrame. În 1986, contractul pentru drepturile TV ale meciurilor din primele patru ligi engleze era semnat pentru 6.300.000 de lire sterline. Doi ani mai târziu, în 1988, suma a crescut la 44.000.000 de lire sterline pentru următoarele patru sezoane.

5 sezoane a fost suspendarea primită de cluburile din Anglia, din partea UEFA, după tragedia de pe “Heysel”. Liverpool a fost suspendată pentru 6 sezoane

Suma era împărţită la toate echipele din primele patru ligi, astfel că un club din Division One (prima ligă a Angliei) primea în jur de 600.000 de lire sterline. Un plus faţă de contractul din 1986, când suma era de doar 50.000 de lire sterline. Cluburile au început revolta, iar negocierile, pentru contractul din perioada 1988-1992, au fost purtate sub ameninţarea unui exod în masă al echipelor din prima ligă.

Tragedia de pe stadionul “Hillsborough”, din 1989, a adus o nouă lovitură cluburilor. În urma Raportului Taylor, echipele erau obligate să-şi modernizeze stadioanele, astfel că trebuiau căutate noi surse financiare. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Everton şi Arsenal au pornit revoluţia, în 1990, când oficialii acestor cluburi s-au întâlnit cu Greg Dyke, managerul London Weekend Television, parte a ITV.

Ruptura s-a produs rapid, cu ajutorul Federaţiei Engleze de Fotbal

După ce au fost făcut primii paşi, cluburile au căutat susţinere pentru proiectul lor, iar ajutorul a venit de la Federaţia Engleză de Fotbal. Între FA şi The Football League existau deja tensiuni importante, astfel că echipele au primit imediat sprijin. Astfel, în iunie 1991, apărea “Blueprint for the Future of Football”, raport care a însemnat primul pas spre înfiinţarea .

O lună mai târziu, pe 19 iulie 1991, au fost stabilite principiile pentru înfiinţarea Premier League, ceea ce însemna că echipele fondatoare puteau pune bazele unei noi ligi, independetă de The Football League, iar negocierile pentru drepturile TV puteau fi purtate doar de aceste cluburi. Pe 20 februarie 1992, cele 22 de cluburi din prima ligă a Angliei au părăsit în masă The Football League, moment în care Premier League s-a născut în mod oficial.

The Football League rămânea cu trei divizii, care azi sunt cunoscute sub numele de Championship, League One şi League Two, în timp ce Premier League lua locul lui First Division. Sezonul 1992-1993 a devenit primul din istoria noii ligi, care dădea o lovitură financiară încă de la început.

Greg Dyke şi ITV, actori principali la înfiinţarea Premier League, dar pierzători la primul contract

Chiar dacă Greg Dyke şi ITV au jucat un rol important la înfiinţarea Premier League, primul contract pentru vânzarea drepturilor TV a fost vândut către BSkyB (British Sky Broadcasting). ITV oferea 262.000.000 de lire sterline pentru perioada 1992-1997, însă BSkyB, cu ajutorul BBC, a pus pe masă 304.000.000 de lire sterline.

Alan Sugar, patronul lui Tottenham în perioada 1991-2011, a fost unul dintre pionii importanţi ai afacerii. Acesta a votat pentru contractul cu BSkyB, chiar dacă, înaintea şedinţei finale, a fost cerută descalificarea lui, fiind implicat într-o afacere cu concernul media. Votul lui Alan Sugar a fost decisiv, în final, când scorul a fost 14-6, după ce două cluburi s-au abţinut, pentru obţinerea a două treimi din majoritate. BSkyB urma să transmită meciurile în direct, în timp ce BBC rămânea cu rezumatele.

Venituri de aproape 20 de miliarde de lire doar din drepturile TV în Anglia

Al doilea contract pentru drepturile TV a fost vândut pentru perioada 1997-2001, iar Sky Sports a câştigat din nou, după o ofertă acceptată de 670.000.000 de lire sterline. Pragul miliardului a fost depăşit la al treilea contact, pentru perioada 2001-2004, când Sky Sports şi NTL/Premiership Plus au plătit 1.100.000.000 de lire.

Contractul pentru perioada 2004-2007 a fost atribuit tot televiziunii Sky Sports, însă pentru o sumă mai mică, de 1.024.000.000 de lire sterline. Explozia a venit în 2013, când drepturile TV s-au vândut pentru 3.018.000.000 de lire sterile, record care a fost doborât trei ani mai târziu, când cluburile din Premier League au primit 5.136.000.000 de lire sterline.

304.000.000 lire – Sky Sports (1992-1997)

670.000.000 lire – Sky Sports (1997-2001)

1.100.000.000 lire – Sky Sports şi NTL/Premiership Plus (2001-2004)

1.024.000.000 lire – Sky SPorts (2004-2007)

1.706.000.000 lire – Sky Sports şi Setanta (2007-2011)

1.782.000.000 lire – Sky Sports şi Setanta/ESPN (2011-2013)

3.018.000.000 lire – Sky Sports şi BT Sport (2013-2016)

5.136.000.000 lire – Sky Sports şi BT Sport (2016-2019)

4.500.000.000 lire – Sky Sports, Amazon Prime şi BT Sport (2019-2022)

19.236.000.000 lire – TOTAL (1992-2022)

În mai 2021, Premier League a anunţat că Sky SPorts, Amazon Prime şi BT Sport vor plăti 5.100.000.000 de lire sterline pentru drepturile TV din perioada 2022-2025. Pe lângă aceşti bani, prima ligă engleză câştigă sume ameţitoare şi din contractele TV din afara Marii Britanii. De exemplu, acordul cu NBC, pentru difuzarea meciurilor în SUA, în perioada 2022-2028, a 2.000.000.000 de lire.

Pe lângă banii veniţi din contractele pentru drepturile TV, Premier League a avut, de-a lungul timpului, diferiţi sponsori, care şi-au alăturat numele de cunoscuta competiţie.

12.000.000 de lire a plătit Carling (producătoare de bere) pentru contractul contractul de sponsorizare din perioada 1993-1997

36.000.000 de lire a plătit Carling pentru contractul contractul de sponsorizare din perioada 1997-2001

48.000.000 de lire a plătit Barclaycard (brand al băncii Barclays pentru cardurile de credit) pentru contractul contractul de sponsorizare din perioada 2001-2004

65.800.000 de lire a plătit banca Barclays pentru contractul contractul de sponsorizare din perioada 2004-2007

165.000.000 de lire a plătit banca Barclays pentru contractul contractul de sponsorizare din perioada 2007-2013

120.000.000 de lire banca Barclays pentru contractul contractul de sponsorizare din perioada 2013-2016

Premier League a devenit un campionat de top cu ajutorul banilor

Drepturile TV au adus sume impresionante în conturile cluburilor, astfel că sumele de transferuri au început imediat să urce ameţitor. În primul sezon, 1992-1993, în Premier League jucau 13 fotbalişti străini, acum, în stagiunea 2021-2022, prima ligă a Angliei găzduieşte 330 de jucători de peste hotare.

Banii au schimbat fundamental campionatul englez, care era sub Serie A şi La Liga în startul anilor ’90. La finalul deceniului al nouălea, Premier League depăşise cele două ligi la nivelul încasărilor, însă, cu toate acestea, marii jucători preferau să meargă în Italia şi Spania. Lucrurile s-au schimbat în vara lui 2003, când Roman Abramovich a preluat-o pe Chelsea şi a şocat piaţa de mercato cu sumele investite.

În sezonul 1992-1993, primul din istoria Premier League, cluburile au cheltuit 55.484.460 de lire pe transferuri. După 30 de ani, în stagiunea 2021-2022, englezii au folosit 1.513.461.583 de lire în mercato. Diferenţa este colosală şi vine, în special, cu ajutorul banilor primiţi de echipe din contractele pentru drepturile TV.

153.900.000 de lire a primit Manchester City pentru câştigarea titlului în sezonul 2020-2021

Şapte echipe au câştigat titlul în Premier League. Ce s-a ales de cluburile care au fondat liga

Manchester Unted a fost prima campioană a Angliei în Premier League, în sezonul 1992-1993, după o luptă cu Aston Villa şi Norwich City. “Diavolii” au mai câştigat alte 12 titluri, însă ultimul a venit în urmă cu 9 ani, în 2012-2013, ultima stagiune a lui Sir Alex Ferguson pe banca formaţiei de pe “Old Tarfford”.

Pe locul 2, în topul campioanelor din Premier League, este Chelsea, cu 5 titluri. După ce clubul a fost preluat de Roman Abramovich, londonezii au devenit o forţă a fotbalului englez, iar Jose Mourinho a fost artizanul succesului în sezoanele 2004-2005 şi 2005-2006.

La egalitate cu Chelsea, Manchester City a câştigat primul titlu în sezonul 2011-2012, după un succes dramatic cu QPR, în prelungirile ultimei etape. “Cetăţenii” sunt campionii en-titre şi ocupă primul loc în actuala stagiune.

Manchester United – 13 titluri (1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013)

Chelsea – 5 titluri (2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017)

Manchester City – 5 titluri (2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021)

Arsenal – 3 titluri (1997-1998, 2001-2002, 2003-2004)

Blackburn Rovers – 1 titlu (1994-1995)

Leicester City – 1 titlu (2015-2016)

Liverpool – 1 titlu (2019-2020)

Dintre cele 22 de echipe fondatoare, doar 11 mai joacă acum în Premier League, iar un altul, Wimbledon, s-a dizolvat, în 2004, când a devenit Milton Keynes Dons. Fanii au fondat un nou club, AFC Wimbledon, care joacă, în prezent, în League One, a treia ligă engleză.