România . „Tricolorii” lui Virgil Bejenaru s-au impus după o finală de infarct în fața selecționatei Kazahstanului, scor 2-2 (12-11 d.l.d). Ioan Onicaș, președintele Federației Române de Minifotbal, a trăit la maximum finala din Emiratele Arabe Unite.

Președintele Federației de Minifotbal, prima reacție după ce România a luat titlul mondial: „Nu mi-a fost dat să trăiesc așa ceva”

România a revenit superb de la 0-2 în finala cu Kazakhstan. Marius Balogh, „Gheata de Aur” a turneului final, a înscris de două ori și a trimis meciul în prelungiri. Fără prea mari ocazii în timpul suplimentar, finala s-a decis la loteria loviturilor de departajare. După o serie de 30 de penalty-uri, „tricolorii” s-au încoronat campioni mondiali.

Ioan Onicaș a crezut în revenirea „tricolorilor”, mărturisind că a trăit la maximum finala. . „(n.r. credea în revenirea de la 0-2) Da, pentru că aveam încredere în valoarea jucătorilor noștri.

Am arbitrat 275 de jocuri la Liga 1 la fotbal, 33 de jocuri internaționale la care se adaugă toate celelalte performanțe la minifotbal, șase titluri europene, două medalii de argint, și două medalii de bronz la campionatele mondiale, dar ceea ce am trăit la acest meci nu mi-a mai fost dat niciodată”, a declarat Ioan Onicaș, în exclusivitate, pentru FANATIK.

„Nici nu mai știu care a fost scorul final. Știu doar că suntem campioni mondiali”

România a izbutit să cucerească primul titlu mondial din istorie la minifotbal. Naționala României este cea mai titrată din istoria minifotbalului european, cu 6 titluri, dar și cu două medalii de argint la nivel continental.

„Sincer nici nu mai știu cât a fost scorul final, și câte serii de lovituri de departajare s-au executat. Știu doar că suntem campioni mondiali, la un sport de echipă, și sunt foarte mândru de această performanță a sportului românesc.

Ne bucurăm că am reușit să facem atâția români fericiți atât aici între noi, dar mai ales în țară și nu numai”, au fost cuvintele lui Ioan Onicaș. De asemenea, naționala lui Virgil Bejenaru a cucerit două medalii de bronz la turneele mondiale, înainte de a câștiga aurul.

Cine este Ioan Onicaș

Actualmente în fruntea Federației Române de Minifotbal, Ioan Onicaș este fost arbitru asistent FIFA (1998-2009). A arbitrat nu mai puțin de 275 de meciuri la nivel de Liga 1, dar și două finale ale Cupei României.

Totodată, Ioan Onicaș este observator de arbitrii în SuperLiga. „Nu este doar o întâmplare. Am demonstrat-o, avem şase titluri europene, două medalii de bronz la Mondiale. Am început în 2007 cu prima competiţie naţională, iar din 2021 suntem Federaţie Sportivă Naţională recunoscută de minister.

A fost o muncă foarte grea, am trecut prin toate etapele şi am clădit pas cu pas. Poate pentru unii pare mult, dar acesta este traseul spre succes. A crea un sport nou şi de a-l lua de la nivelul de hobby şi a-l duce spre performanţă.

A fost pentru prima dată când am primit mai multă importanţă în mass-media. Mă bucur că meciurile sunt transmise, a ieşit foarte bine pentru că am demonstrat şi noi pe teren. Vede toată lumea că suntem o echipă bună şi am ajuns la un nivel foarte înalt”, a mai spus Ioan Onicaș.

România a câștigat de 6 ori Campionatul European de Minifotbal

o medalie de aur și două de bronz sunt performanțele României la Campionatul Mondial de Minifotbal.