Președintele Sindicatului Europol susține că a cumpărat nestingherit un kilogram de cocaină din Portul Constanța. Ce spune IGPR

Sindicatul polițiștilor Europol susține că a putut cumpăra un kilogram de cocaină din Portul Constanța fără nici o opreliște. Cel puțin așa susține președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, într-o postare pe care a distribuit-o.

„Nu m-a controlat nimeni deocamdată

„Suntem în port, tocmai ce am coborât de pe o navă, am vorbit cu niște muncitori și am primit acest parchet, de foarte bună calitate. Ne-au asigurat că este ce trebuie… 100.000 de euro pe un kilogram de cocaină pe piața neagră. Asta înseamnă 1 gram – 100 de euro… Și nu m-a controlat nimeni deocamdată”, spune Andreica în film, potrivit

„Vom încerca să trecem cu acest pachet pe una din porțile portului, acolo unde avem agenți de securitate, poliție militară, poliție de frontieră. Important de spus: tot acest port este lăsat în grija unei patrule de poliție”, a continuat el.

„Nu există nici un control în tot portul

Potrivit sursei citate, președintele Sindicatului Europol spune că s-a deplasat în Portul Constanța, unde a stat mai multe zile și a testat vigilența autorităților.

„Nu am avut ce să testez, pentru că nu am întâlnit dificutate în a cumpăra produse de contrabandă, substanțe interzise, nu există niciun control în tot portul, nu avem niciun fel de instrumente prin care să fie verificate persoane”, a precizat el.

Potrivit lui Cosmin Andreica doar o singură patrulă de se ocupă de securitatea portului, și asta din cauza lipsei de . „Avem o patrulă, maxim două, același lucru și la Poliția de Frontieră”, a spus Andreica.

„Am plecat din port cu pachetul pe bord. Întrebând dacă voi fi controlat, au zis: Puteți pleca, nu vă controlează nimeni”, a denunțat președintele Europol.

Ce spune poliția română

Dar poliția română nu vede același tablou. Purtătorul de cuvânt Georgian Drăgan a declarat că se îndoiește de veridicitatea afirmațiilor președintelui Europol. Dar dacă acesta a cumpărat cocaină din Portul Constanța ar putea suporta rigorile legii. „Aspectele semnalate în spațiul public sunt verificate, din datele pe care le dețin”, a declarat Drăgan.

În continuare, Inspectoratul General al Poliției Române a comunicat că afirmațiile lui Cosmin Andreica sunt „tendențioase”, potrivit .

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public, privind activitățile de patrulare din Portul Constanța, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele: Informațiile vehiculate sunt vădit tendențioase, în condițiile în care Poliția Română nu a avut și nu are atribuții de pază, cu excepția propriilor sedii. În Portul Constanța, paza este asigurată de o firmă specializată”, a comunicat IGPR