Prima reacție a Cristinei Ciobănașu, după ce Vlad Gherman s-a căsătorit cu Oana Moșneagu. Au fost împreună 10 ani și replica a venit imediat

Cristina Ciobănașu reacționează după ce fostul ei logodnic, Vlad Gherman, s-a căsătorit cu Oana Moșneagu. Actorul a ajuns în fața stării civile, în ziua de sâmbătă, 6 aprilie, după ce în 2020 a pus capăt unei relații de zece ani cu Cristina Ciobănașu.

Ce spune Cristina Ciobănașu despre căsătoria fostului ei logodnic

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au iubit cu patos vreme de 10 ani și au cucerit mulți tineri prin carisma lor. Cei doi actori, care s-au remarcat în serialul ”Pariu cu viața, păreau că formează unul dintre cele mai solide cupluri din peisajul monden, dar în 2020 au surprins o țară întreagă anunțând despărțirea lor.

ADVERTISEMENT

După ce au luat-o pe căi separate, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu nu au mai locuit împreună și nu s-au sfiit să-și recunoască suferința pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, nu s-au mai împăcat, spre dezamăgirea fanilor lor. Motivul separării invocat de ei a fost acela al nepotrivirii de caracter.

Vlad Gherman s-a cuplat la scurt timp după despărțirea de Cristina Ciobănașu cu actrița Oana Moșneagu. Sâmbătă, cei doi și-au promis iubire eternă în fața stăriile civile. și au fost foarte fericiți, conform postărilor de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Marele lor ”Da!” i-a pus pe gânduri pe admiratorii Cristinei Ciobănașu, care se întreabă dacă nu cumva aceasta are de suferit. Însă, nici pe departe, deoarece actrița la rândul său are o altă relație. Totuși, nu a ezitat să-și felicite fostul iubit.

”Casă de piatră!”, i-a scris Cristina Ciobănașu lui Vlad Gherman, printre comentariile de la fotografiile pe care acesta le-a postat pe Răspunsul actorului nu întârziat să apară: ”Crisi, mulțumim mult!”, a fost și răspunsul lui Vlad Gherman, semn că au rămas într-o relație civilizată.

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu nu este invitată la nunta lui Vlad Gherman. Din ce motiv

, iar pe lista de invitați nu apare și Cristina Ciobănașu. Actorul a mărturisit că a discutat cu fosta parteneră acest aspect și i-a precizat că i se pare ciudat să o invite la eveniment, iar ea i-ar fi spus că oricum nu ar fi venit.

Vlad Gherman a subliniat că în spatele motivului de a nu o chema pe Cristina Ciobănașu la nunta lui nu se află trecutul lor amoros, ci pur și simplu i se pare ”doar ciudat”. De altfel, actorul a mărturisit și că nici el nu se va prezenta la nunta Cristinei, atunci când aceasta o va avea.

ADVERTISEMENT

”O să avem cred că spre 200 de invitați, asta dacă vine toată lumea. Aici includ și membrii trupelor, videograf, fotograf, toți oamenii de acolo. Invitații noștri cred că sunt undeva la 160-170, nu sunt mulți, puțini, cred că sunt fix oamenii dragi nouă. Chiar ne dorim să vină oameni cu care am interacționat, nu vrem să fie ceva ‘Nunta anului, fast și opulență’.

E ceva pe care-l facem pentru noi. Colegii au confirmat. Toată lumea a întrebat ce o să se întâmple cu Cris, răspund și la întrebarea asta, în caz că subtil asta urma. Am discutat cu ea. I-am spus că mie, personal, mi se pare ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că cel mai probabil oricum nu ar fi venit.

Iar așa am convenit împreună. A fost o discuție liberă și a zis că nu ar veni. Asta nu înseamnă că încă suferă. E o chestie de respect față de relația în care am fost timp de 10 ani. Și e o situație ciudată. Nici eu nu aș vrea să fiu prezent la nunta ei, nu are legătură cu trecutul, ar fi doar ciudat”, a declarat Vlad Gherman în emisiunea