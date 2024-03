Primarul USR din Bacău, Lucian Viziteu, suspect într-un dosar DNA: ”A început, oficial, campania electorală”

Primarul USR din Bacău, Lucian Viziteu, este oficial suspect într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Edilul acuză că ”a început, oficial, campania electorală”.

Lucian Viziteu, primarul USR din Bacău, după ce a devenit suspect într-un dosar DNA. ”A început campania electorală”

Într-o postare pe pagina sa oficială de , primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, a declarat că este Bacău. Speța se referă la apartamentul de serviciu dat unei angajate, membre USR Bacău, conform .

”Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat că am statut de suspect, alături de alți funcționari din primărie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru”, scrie Viziteu. Primarul din municipiul Bacău acuză apoi deschiderea acestui .

”Vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc surprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect. Modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru.”, a mai scris edilul, pe site-ul de socializare.

Dedesubturile anchetei din Bacău. Cine este angajata care ar fi primit un apartament

În urmă cu o lună, presa din Bacău a semnalat cazul funcționarului Cerasela Ionela Cocalea, inspector de specialitate la Baze Sportive, în cadrul Primăriei Bacău. Aceasta ar fi locuit într-un apartament de peste 100 de mp, dotat și utilat modern. Imobilul se află în proprietatea administrației locale.

Într-o reacție pentru Ziarul de Bacău, Cerasela Ionela Cocalea nu a dorit inițial să dea informații. A revenit apoi cu o declarație și a confirmat că a primit o locuință de serviciu de la Primăria Bacău.

”Este adevărat, am primit o locuință de serviciu. Normal că am buletin de Bacău, din moment ce am locuit în Bacău. Neavând alt domiciliu decât acest apartament de serviciu, mi se pare normal, nemaiavând casă”, a spus Cocalea.

Aceeași persoană a recunoscut că este colegă cu primarul Viziteu în zona politică: ”Sunt membru USR, dar cine mi-a înlesnit această facilitate nu este membru USR, să știți!”, a mai spus angajata Primăriei.