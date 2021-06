După câteva săptămâni de tatonări, Pepe a decis să își asume relația cu Yasmine, domnișoara alături de care a fost surprins, de altfel, la ziua ei de naștere, la o petrecere.

Ce spune Pepe despre relația cu Yasmine

Pepe, contactat de FANATIK, a vorbit în exclusivitate despre noua sa relație, recunoscând că, deja, sunt împreună de ceva vreme și că au decis să se afișeze, public, împreună, chiar dacă, momentan, încă sunt la început.

”Nu am ce să povestesc despre relația pe care o am, nu vreau să spun acum prea multe, mai ales că suntem la început. Nu vreau să regret peste șase luni ceva spus acum, așa că tot ceea ce zic este că da, suntem împreună, ne-am asumat”, a spus pentru FANATIK.

Mai mult decât atât, ne-a explicat Pepe, a decis să facă publică relația din motive cât se poate de serioase, în acest moment, având în vedere că, deja, pare ceva serios, iar lucrurile pe care le împărtășesc sunt suficient de multe.

”Am recunoscut că suntem împreună și am postat pe Instastory. Noi ne întâlnim, discret, de ceva vreme, dar acum am fost văzuți public împreună pentru că am decis să ne afișăm și public”, ne-a explicat Pepe.

Pepe și Yasmine, relație de câteva săptămâni

Abia divorțat, Pepe recunoștea pentru FANATIK că se bucură la maximum de momentele de libertate pe care le are prin statutul său, mai ales că relația cu fosta soție, Raluca, este una bună. Mai mult, explica el, prioritatea lui sunt cele două fiice pe care le are.

Doar că, atunci când vine vorba de Raluca, Pepe recunoaște că nu a stat să explice relația pe care o are cu Yamine fostei sale soții, chiar dacă, deja, a trecut o lună de când au fost surprinși împreună pentru prima oară.

”Nu mă întreba de Raluca, sunt la cafea cu Yamine (râde, n. red.). Suntem acum în tatonări, ne-am văzut în oraș, ne bem cafeaua împreună și discutăm. Ce pot să spun mai multe, este clar tot ce se petrece între noi, dar nu vreau să dau prea multe explicații pe acest subiect. Vom vedea unde vom ajunge”, a mai spus Pepe pentru FANATIK.

Pepe și-a stabilit prioritățile

După divorțul de Raluca, , pentru FANATIK, că principalele sale priorități sunt fetițele pe care le are cu fosta soție și afacerile, dar, recunoștea el, va încerca, în timpul liber, să se bucure de momentele în care poate avea parte de tandrețea altor femei.

”Eu, în perioada asta, am alte priorități, mă ocup de copiii mei, de afaceri, de Youtube, de lucrurile care mă interesează cu adevărat. (…) Sunt bărbat și mă bucur de tot ce pot să fac acum. Dacă îmi doresc să mă întâlnesc cu cineva, o fac, și o fac din postura de bărbat liber”, explica Pepe.

Mai mult, a spus artistul, în timp ce Yasmine, noua lui iubită, râdea în hohote, ceea ce se petrece între ei îi privește și că, momentan, se simte liber: ”Sunt liber să fac ce vreau”.

Pepe a divorțat de Raluca după 8 ani de relație

Pepe și Raluca au fost împreună timp de opt ani, ei având și două fetițe împreună. După un scandal în care nu au lipsit plângerile la Poliție, Pepe și Raluca au decis să divorțeze, totuși, discret, la notar.

Mai mult, a explicat Pepe cu ceva timp în urmă, divorțul a stabilit custodia comună a celor două fete ale lor, Maria și Rosa, iar artistul pare să se implice cât se poate de serios în educația lor.