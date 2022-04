Primele imagini cu Patrizia Paglieri și iubitul italian, după împăcare! Ce spune vedeta Kanal D despre Salvatore

Chef Patrizia Paglieri s-a împăcat, la o lună de la despărțire, cu iubitul italian alături de care trăiește o poveste de dragoste de cinci ani. Acum, cei doi, mai fericiți ca niciodată, au decis să se și afișeze mai mult împreună, iar Salvatore, venit în România, o răsfață mai mult decât oricând pe vedeta matinalului de la Kanal D.

Chef Patrizia Paglieri și iubitul ei, italianul Salvatore, împreună și la doctor

Mulțumită de rezultatul intervențiilor estetice pe care le-a avut la nivelul gâtului și decolteului, Chef Patrizia Paglieri și-a luat iubitul, pe italianul Salvatore, și a mers din nou la clinica de înfrumusețare patronată de Valentin Burada.

ADVERTISEMENT

Iar acolo, după ce a hotărât să ”lucreze” puțin și în zona coapselor, vedeta de la Kanal D l-a pus și pe iubitul ei să suporte o mică intervenție la nivel estetic. Mai exact, cum italianul care locuiește în Florența vrea să pară mai tânăr, Chef Patrizia Paglieri i-a sugerat să facă un tratament în această direcție.

”Suntem foarte bine! Îmi voi face pregătirea pentru vară (și indică picioarele și zona coapselor, n.red.). El face un tratament PRP (terapia vampir, n. red.). Facem ceva să fim frumoși”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Chef Patrizia Paglieri.

ADVERTISEMENT

După Paște, vedeta Kanal D a decis să intre puțin în ”reparații”, dorindu-și să fie în formă maximă pentru iubitul ei, la vară. Din acest motiv, și pentru a scăpa de inesteticii colăcei de pe abdomen.

”Am discutat cu Patrizia Paglieri și am decis să continuăm tratamentele de înfrumusețare. La vară va arăta perfect. Ea este oricum o doamnă deosebită, e departe de a-și arăta vârsta, dar, după ce vom termina cu tratamentele de la clinică, pielea ei va părea cea a unei puștoaice”, ne-a dezvăluit și Valentin Burada, cel care a convins-o pe vedeta Kanal D să intre ”în reparații” estetice.

ADVERTISEMENT

Patrizia Paglieri, nedezlipită de Salvatore

În altă ordine de idei, vedeta matinalului Dimineața cu Noi de la Kanal D ne-a dezvăluit și ce va face cu ocazia Paștelui Ortodox, alături de Salvatore, bărbatul stabilit în Florența care și-a propus să facă mai des naveta în România. Asta după ce, de Paștele Catolic – amândoi fiind de această religie – s-au distrat împreună cu amici de-ai lor.

”De Paștele Catolic am sărbătorit în liniște, cu prietenii, la o masă, a fost frumos. Am fost cuminți pentru că, de dimineață, m-am trezit la 4.30 pentru emisiune. Nu am fost la Biserică, nu suntem chiar atât de cuminți”, a spus, râzând, Chef Patrizia Paglieri care a dezvăluit că alături de ei a fost și fiul său, Francesco.

ADVERTISEMENT

Ce îi place lui Salvatore la România? Răzspunsul surprinzător dat de Chef Patrizia

Chiar dacă sunt catolici amândoi, Chef Patrizia Paglieri și Salvatore, iubitul ei italian, ne-au dezvăluit că vor serba și Paștele Ortodox. Și o vor face așa cum se cuvine. Mai mult, pentru că vedeta Kanal D se va bucura de mai multe zile libere, cei doi vor merge la Sibiu.

ADVERTISEMENT



”Vom sărbători Paștele ortodox la Sibiu, în vacanță, patru zile, să ne relaxăm”, ne-a spus Chef Patrizia Paglieri. Iar iubitul ei, cu zâmbetul pe buze, a descris țara de adopție a vedetei Kanal D în câteva cuvinte. ”România e superbă”.

Când a fost întrebat ce la impresionat la România, vorbele lui Salvatore au fost acoperite imediat de cele ale lui Chef Patrizia Paglieri, vedeta Kanal D fiind, vizibil, pusă pe glume. ”Pe mine mă place cel mai mult”, a spus Chef Patrizia Paglieri amuzându-se împreună cu Salvatore.

”Îi place și mâncarea, normal”, a mai spus vedeta matinalului de la Kanal D, italianul Salvatore aprobând entuziasmat fiecare vorbă spusă de Chef Patrizia Paglieri, fiind, probabil, nerăbdător să încerce preparatele tradiționale românești ale perioadei.