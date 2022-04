Primul stat din UE care oprește importul de gaze din Rusia: ”Dacă noi putem, poate și restul Europei”

Președintele și ministrul energiei dintr-un stat baltic au anunțat oficial, sâmbătă, 2 aprilie 2022, renunțarea definitivă la gazul rusesc.

Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că țara sa nu va mai importa , ca parte a sancțiunilor impuse Moscovei.

Oficialul de la Vilnius a îndemnat și restul țărilor din Europa să urmeze acest demers radical.

”Începând cu această lună nu va mai exista gaz rusesc în Lituania. Cu ani în urmă țara mea a luat decizii care astăzi ne permit fără nicio presiune să rupem legăturile energetice cu agresorul (n.r Rusia).

Dacă noi o putem face, o poate face și restul Europei”, a spus șeful statului baltic.

From this month on – no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.

Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.

If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda)