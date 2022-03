PRO TV difuzează serialul „Sluga poporului”. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în rol principal

Postul de televiziune Pro TV a anunțat că a cumpărat serialului „Sluga poporului”, al cărui protagonist este Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Acțiunea seriei a devenit acum, în mod neașteptat, realitatea din țara vecină.

Compania de distribuție Eccho Rights a anunțat faptul că a vândut licența serialului mai multor radiodifuzori, printre care și postul de televiziune Pro TV.

„În calitate de distribuitori internaționali ai serialului ‘Servant of the People’, creat de președintele Zelenskiy și care îl are în rol principal, poziția Eccho Rights este că cel mai bun sprijin pe care industria globală de televiziune îl poate oferi Ucrainei astăzi este să împărtășească această poveste.

Serialul este o comedie, dar și un document important de unde provine Zelenskiy. Președintele său fictiv este un om normal, care își dezvoltă rolul de lider eroic și adorat.

În timp ce scenariul lumii reale cu care se confruntă Zelenskiy și poporul ucrainean este mult mai sumbru și îngrozitor decât comedia serialului.

Există paralele evidente cu situația din lumea reală, iar „Servant of the People” este o piesă fascinantă, importantă și istorică a televiziunii.”, a transmis Eccho Rights,

De asemenea, compania de distribuție a anunțat faptul că a renunțat la toate serialele deținute și produse de Rusia pe care le avea în catalog, în semn de solidaritate pentru Ucraina. În plus, Eccho Rights a dezvăluit că va dona 50.000 de euro pentru Crucea Roșie din Ucraina.

Care este povestea serialului „Sluga Poporului”?

„Sluga Poporului” este un serial de comedie ucrainean care spune povestea unui om obișnuit ce devine președinte. A fost lansat în 2015 și a fost urmat de un lungmetraj.

din viața reală. El a fost ales președinte al Ucrainei în anul 2019.

În „Sluga poporului”, interpretează rolul profesorului de istorie Vasily Petrovych Holoborodko. Acesta este filmat de elevii săi în timp ce are o reacție furioasă cu privire la situația din țara sa, iar momentul devine viral în mediul online.