Probleme de sănătate pentru Claudia Ghițulescu. Ce boală i-au găsit medicii: ”Am crezut că e doar o răceală și că va trece”

Claudia Ghițulescu este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară, iar în pofida celebrității și a zâmbetului cu care se afișează mereu, are parte și de momente dificile. Artista în vârstă de 44 de ani a aflat că suferă de o boală cronică.

Ce problemă de sănătate are Claudia Ghițulescu. Medicii i-au prescris tratament

Claudia Ghițulescu a aflat de curând că are sinuzită cronică. Asta după ce s-a prezentat la spital, crezând că este răcită, deoarece o durea capul puternic și abia mai putea respira. Cum se simte în prezent îndrăgita interpretă de folclor?

Cântăreței i s-a recomandat un tratament de specialitate, pe care a spus că-l va urma cu strictețe, deoarece nu vrea să se confrunte cu complicații, respectiv să ajungă pe masa de operație. De altfel, din cauza sinuzitei,

”Nu-mi mai dădea pace răceala. Așa am crezut că e doar o răceală și că va trece. Am fost, însă, la doctor și mi-a zis că am sinuzită cronică. Mă durea și capul foarte tare. Vorbeam fonfăit, pe nas. Am luat tratament ca să nu ajung la operație”, a relatat Claudia Ghițulescu pentru

Cât de gravă este sinuzita și ce simptome are

Unii reușesc să o depisteze la timp, iar alții nu, astfel că așa există riscul să se extindă în zona ochilor sau chiar la creier. Boala este de două tipuri, acută, adică are un debut brusc și ține 30 de zile și cronică, ceea ce înseamnă că are o evoluție îndelungată.

Simptomele sinuzitei sunt: dureri de cap, dureri în zona frontală a sinusurilor sau în spatele ochilor, dureri de dinți, migrene sau stări de amețeală. Cauzele care ar duce la formarea acestei afecțiuni sunt diverse, respectiv: polipii nazali, deviața de sept nazal, frigul, aerul condiționat, factorii alergeni, abcese dentare sau o imunitate slabă a organismului, potrivit

Dacă aveți una dintre simptomele enumerate, ar fi bine să mergeți la un medic ORL să vă consulte. Vă va prescrie un tratament, pe care trebuie să-l urmați cu rigurozitate. De obicei, pacienților li se recomandă achiziționarea unui anumit tip de antibiotic, a unui antiinflamator sau un dezinfectant nazofaringian.

Remedii naturale pentru sinuzită

Tot potrivit sursei indicate anterior, există și remedii naturiste pentru sinuzită. De exemplu, ceaiul de mușețel, de ghimbir sau de măceșe contribuie la îndepărtarea mucusului nazal și la ameliorarea afecțiunii. De asemenea, util este și uleiul de eucalipt. Acesta se pune într-un vas cu apă, din care să iasă aburi mentolați pentru tratarea sinusurilor. Totuși, tot mai bună este prezentarea la un doctor ORL.

”Este obligatorie deplasarea la medicul specialist ORL deoarece medicamentele luate fara recomandarea specialistului pot agrava situatia. Tratamentul poate fi medicamentos, prin administrarea orala de antibiotic sau, in cazuri mai grave, prin administrare intravenoasa”, potrivit sfatulmedicului.ro