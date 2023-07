Ana Morodan, dezvăluiri neștiute despre dependență: ”Mi-am pierdut vulnerabilitatea”

Ana Morodan a oferit câteva explicații despre controversele care s-au lipit de numele ei în ultimele luni, după ce a fost prinsă beată la volan și sub influența unei substanțe active dintr-un medicament pe care îl lua.

Ana Morodan, cu sufletul deschis despre industria showbiz-ului românesc

Contesa Digitală a apărut în , acolo unde a făcut câteva clarificări, precizând că una din cauzele situației sale neplăcute a reprezentat-o și superficialitatea showbiz-ului.

ADVERTISEMENT

Ana Morodan pentru FANATIK, despre cauzele care au dus la dependența de Xanax, dar a venit și cu câteva dezvăluiri noi, în emisiunea lui Gojira.

Cei doi au purtat o discuție cât se poate de transparentă despre showbiz, capcanele acestuia și falsitatea din lumea mondenă. Chiar Ana Morodan a recunoscut că a trebuit să facă față unei lumi despre care a descoperit că e una de carton.

ADVERTISEMENT

Totodată, blondina a mărturisit că showbiz-ul poate fi o rampă importantă de lansare mai ales pentru cei care se visează antreprenori. În acest sens, vedeta a dat exemplul , care faci milioane de euro din bijuteriile pe care le achiziționează.

„Eu ziceam ceva de genul, aaa, sunt mai cool că iau medicament de la farmacie, alții iau droguri. Evident că e greșit”, și-a recunoscut vina Ana Morodan, după ce Gojira i-a atras atenția că nu avea voie să conducă luând Xanax, chiar dacă nu s-a drogat. Bărbatul i-a spus că și acest medicament poate fi considerat tot un fel de drog.

ADVERTISEMENT

„În lumea în care trăiesc, glamour-ul e un înveliș de staniol”

„În aceste trei luni chiar am înțeles cu adevărat că eu chiar nu mai am scop, nu mai îmi place ce fac. Mi-am pierdut vulnerabilitatea, empatia, pentru că în lumea în care trăiesc glamour-ul e un înveliș de staniol… Nu e o lume în care poți să fii sensibil”, a dezvăluit Ana Morodan.

Gojira a încercat să înțeleagă mai bine de ce Contesa Digitală descrie acum în culori nu tocmai armonioase lumea mondenă, din care face parte și în care a gestionat lucrurile foarte bine până acum. A repetat de mai multe ori cuvântul ipocrizie în discuția avută cu Ana Morodan.

Gojira a întărâtat-o pe Morodan: „Muști mâna care te-a hrănit”

„Aici e și o chestie de ipocrizie. You mastered it. Din afară, poate părea ipocrit. Bineînțeles că e și o zonă de ipocrizie”, i-a spus Gojira Anei. „Măi, tu vrei să mă faci ipocrită cu orice preț!”, a răspuns imediat Contesa Digitală.

ADVERTISEMENT

„Mi se pare că muști mâna care te-a hrănit. Vreau doar să îmi explici niște chestii. Nu sunt niște chestii pe care le cred neapărat. Am stigmatul de a verbaliza niște lucruri pe care alții n-au curajul să le zică. Dacă voiam să fiu agresiv, era un enunț”, a explicat Gojira.

„Probabil pentru tine e posibil să pară așa. Până acum, această piață n-a existat (n. red.: a influencerilor). E o luptă continuă între cine ești ca personaj… E complicat să livrezi poveste după poveste și nu mai știi cine ești”, a spus Ana Morodan.

„Totul este foarte fals, există multe nonvalori”

„Când ai creat personajul Contesa Digitală, care a fost proporția de Ana Morodan transpusă în personaj?”, a întrebat-o Gojira, întrerupând-o pe vedetă.

„Dar mă lași să răspund? 100% a fost Ana Morodan. Eu am foarte multe exemple și mereu am susținut asta, că oamenii vin în industria asta își fac treaba și apoi se retrag în alte business-uri. Asta e o industrie foarte bună ca o rampă de lansare. Totul este foarte fals, există multe nonvalori.

Rămâi sclavul unor like-uri. Un motiv pentru care am început să consum Xanax este doliul reprimat. Eu n-am avut timp să-mi trăiesc doliul, eu aveam treabă. Te pierzi, te pierzi ușor, te pierzi în viață.

Vin peste tine crize personale, doliu reprimat. Eu când am făcut burn-out am zis că e o porcărie de marketing când mi-a zis medicul, să mă lase în pace. Și atunci am avut criză de anxietate”, a adăugat Ana Morodan.