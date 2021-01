PSG a mai pus ochii pe un jucător al Barcelonei. Suma impresionantă pusă pe masă

Oficialii clubului PSG au mai pus ochii pe un jucător al Barcelonei, după ce campioana din Ligue 1 s-a înscris pe lista cluburilor care îl vor pe Leo Messi în vară.

Superstarul argentinian va părăsi cel mai probabil Catalonia la finalul sezonului, iar directorul sportiv al francezilor, Leonardo, nu exclude un transfer pe Parc des Princes.

De la 1 ianuarie, Lionel Messi este oficial liber să îşi negocieze viitorul cu cine doreşte, pentru că a intrat în ultimele şase luni de contract cu Barca.

Un jucător de la Barcelona, pe lista urgentă a lui PSG

Până la marea lovitură cu Leo Messi, PSG își dorește un alt jucător aflat sub contract cu Barcelona, dar care nu a îmbrăcat niciodată tricoul catalanilor.

Cotidianul spaniol Sport anunță că Leonardo vrea să-l aducă în capitala Franței pe fundașul dreapta Emerson Leite de Souza, achiziționat de Barcelona în vara anului 2019 de la Atletico Mineiro pentru 12 milioane de euro, și este dispus să plătească o sumă importantă. Este vorba de aproximativ 25 de milioane de euro.

Brazilianul în vârstă de 22 de ani nu a jucat niciun meci la Barcelona, el fiind împrumutat imediat după achiziție la Betis Sevilla pentru două sezoane. Interesant este faptul că dacă oficialii catalani vor accepta cedarea jucătorului la PSG, nu vor încasa întreaga sumă deoarece Betis ar trebui să primească o sumă din această tranzacție.

Oricum ar fi, catalanii ar ieși pe plus cu cel puțin zece milioane de euro din acest transfer și, în plus, Emerson are șanse minime să joace pentru echipa lui Ronald Koeman deoarece în banda dreapta are o concurență puternică, acolo fiind Sergi Roberto și Sergino Dest. Mai mult, Barca ar mai ameliora situația financiară care se pare că este una critică.

Directorul sportiv al celor de la PSG, Leonardo, este convins că Emerson este soluția perfectă pentru postul de fundaș dreapta în echipa lui Mauricio Pochettino. În încercarea de a-l aduce pe jucătorul Barcelonei, el se bazează pe relația bună pe care o are cu agentul acestuia și pe faptul că la gruparea pariziană este o adevărată colonie braziliană.

Întrebat despre posibilele plecări ale starurilor Kylian Mbappe și Neymar, oficialul parizienilor a anunțat că le va fi făcute propuneri de prelungire a contractelor, dar a amenințat voalat că: ”Vor rămâne doar cei care vor să rămână. vor rămâne doar cei care vor să rămână”.

