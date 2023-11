Răchită și Vochin, despre Ivaylo Petev, noul antrenor al U Craiova: “Introvertit și conflictual!”

Vivi Răchită și-a adus aminte că a împărțit vestiarul cu Petev, din postura de jucător la Litex Lovech, acum mulți ani în Bulgaria. Petev era, încă de atunci, un personaj bizar, introvertit, care nu se înțelegea cu nimeni. Anii au trecut, însă Răchită e convins că Petev a rămas același personaj care nu se va integra niciodată într-un colectiv.

Răchită și Vochin, despre Ivaylo Petev, noul antrenor al U Craiova

”Nu-i dau primăvara. Doi ani de zile m-am schimbat în același vestiar cu el la Litex Lovech. Un actor, un interovertit. Este celebru pe Youtube când s-a dus la CSKA și suporterii lui CSKA l-au dezbrăcat. Pardon, la Levski. Eu am avut în vestiarul lui Litex și brazilieni și sârbi, era singurul jucător care nu era agreat de nimeni.

Brazilienii între ei, bulgarii între ei, el era singur. Nu pot să înțeleg. Crede-mă, nu-i dau primăvara.Face o greșeală dacă-l pune, nu e om cu care se poate colabora, omul este pe treaba lui, introvertit, le știe pe toate, este conflictual. Eu doi ani de zile m-am schimbat cu el în vestiar, nu e o persoană care să fie plăcută nici de presă nici de suporteri nici de colaboratori”, a explicat Răchită, în direct la Fanatik SuperLiga.

La rândul său, jurnalistul Andrei Vochin a povestit cum a fost prezent la un meci Bosnia – România, când selecționerul Bosniei era același Petev. Surprinzător, sau nu, și atunci bulgarul a intrat în conflict cu toată lumea și a fost înjurat de întreg stadionul, semn că și spusele lui Vivi Răchită sunt adevărate.

Amintirile lui Andrei Vochin legate de Petev

”Să completez ceva la ce a zis Vivi. El a fost selecționerul Bosniei, când am fost la meci, deși Bosnia avea situație bună în clasament, tot stadionul îl huiduia pe acest selecționer. Am întrebat și noi ce se întâmplă, galeria îi dedicase bannere. Tocmai asta s-a spus, că e conflictual, că a avut ceva cu Pjanic, nu mai știu contextul.

Nu mai era ăla de care știam eu, nu mai țin minte dacă dădea randament. Cert era că tot stadionul era împotriva lui, și după ce ne-au bătut cu 1-0, i-au aplaudat pe toți, numai pe el l-au luat la înjurături. Pe de altă parte are CV interesant”, a explicat Vochin. Concluzia a tras-o fostul atacant Robert Niță.

Niță e de părere că e o adevărată contraperformanță să ajungi să fii antipatic ca și selecționer, mai ales atunci când ai rezultate, deci trebuie să existe o problemă reală cu antrenorul bulgar. ”Mai e o nuanță, când ești selecționer nu antrenezi zi de zi, e greu să ajungi într-o antipatie de asta, că ai o acțiune la 3-4 luni.

Ceea ce spune Vivi poate fi un impediment mai ales că la Craiova e vestiar greu, patron pretențios, publicul de asemenea. Dacă din postura de selecționer al naționalei, ajungi să nu te halească nimeni, înseamnă că o problemă există”, a explicat Niță.

