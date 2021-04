Radu Banciu, răspuns acid către CFR Cluj: „Când câștigați din penalty-uri gratuite nu ați mai dat comunicat”. Video

Realizatorul tv Radu Banciu a criticat în termeni extremi de duri conducerea clubului CFR Cluj, care a dat vineri un comunicat de presă foarte amplu prin care îl acuză pe arbitrul Ovidiu Hațegan de „Malpraxis în formă continuată!”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În respectivul comunicat, clujenii susțin că au fost dezavantajați de centralul arădean în nenumărate rânduri în ultimul an și jumătate, prezentând chiar și o analiză video a partidelor în care s-ar fi luat decizii împotriva lor.

Și antrenorul Edi Iordănescu a avut un discurs dur la adresa lui Ovidiu Hațegan după partida de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, considerând că echipa sa a fost privată de cel puțin un penalty. „Un arbitru valoros, care la aceste meciuri ia mereu decizii împotriva noastră. Sunt prea multe greșeli deja și gândul meu merge în altă parte. Mereu am spus că sunt oameni și greșesc, dar ce a făcut Ovidiu Hațegan la meciurile noastre cu Craiova…”, a fost reacția lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Radu Banciu atacă CFR Cluj: „Când câștigați din penalty-uri gratuite nu ați mai dat comunicat”

Cum era de așteptat, comunicatul dat publicității de CFR Cluj nu avea cum să rămână fără reacții, iar printre cei care au luat atitudine se numără și realizatorul tv Radu Banciu.

„Colosal comunicatul celor de la CFR Cluj, la adresa omului nostru, doctorul Hoţugan, care i-a furat pe CFR Cluj în toate situaţiile carierei lui. Care erori? Ăsta e arbitru de nivel mondial. Anii trecuţi, când câştiga CFR numai din penalty-uri gratuite… n-aţi dat comunicat.

ADVERTISEMENT

A bătut Culio până şi-a făcut bătături pe pantofi, 155 de penalty-uri. Plus Deac nu ştiu câte penalty-uri. CFR Cluj avea cele mai multe penalty-uri după Real Madrid şi Juventus. Aţi dat vreun comunicat atunci? Nu-mi amintesc. Vă întreb așa, sincer, știu că acolo unde e multă prostie adevărul doare și mai tare…”, a spus Radu Banciu în emisiunea „Fotbal All Inclusive” de la Look Sport+.

Radu Banciu: „Vă deranjează că Hoțugan nu vă pune mingea pe var suficient?”

„Hoţugan e cel mai mare arbitru din toate timpurile, arbitrează toate marile încleştări mondiale. Vă deranjează că nu vă pune mingea pe var suficient? Dar toţi acei ani când aţi avut numai penalty-uri de nu mai ştiam noi… toţi îmi reproşau că fură CFR, ştiind că sunt transilvănean. Pe vremea lui nea Dănuţ (n.a. – Dan Petrescu), nu aveaţi două meciuri consecutiv fără 11 metri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă e frică să spuneţi că v-a furat, spuneţi că poate n-a fost inspirat Hoţugan. Dar noi am fost singurii din România care l-au făcut praf pe Hoţugan, singura televiziune. I-am dat în cap acestui arbitru de când există el. Şi acum daţi comunicat că nu reuşiţi să câştigaţi campionatul ca în fiecare an.

Aduceţi-l înapoi pe Dan Petrescu, că ăla e talismanul vostru. Aţi văzut pe Milan, Real Madrid, Juventus dând comunicate că au sute de penalty-uri? Nu”, a mai spus Radu Banciu în cadrul aceleiași emisiuni.

ADVERTISEMENT