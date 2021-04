Edi Iordănescu, un car de nervi la adresa lui Hațegan: „Prea multe greșeli și gândul meu deja merge în altă parte!”

Edi Iordănescu a acuzat în termeni duri arbitrajul lui Ovidiu Hațegan din meciul cu Universitatea Craiova. Antrenorul clujenilor a insinuat chiar că centralul ar fi rău intenționat, CFR fiind dezavantajată clar în toate partidele cu el la centru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oltenii au dat lovitura în Gruia și reintră în lupta pentru titlu în Casa Pariurilor Liga 1, înainte de meciul cu FCSB de joi. „Leii” lui Marinos Ouzounidis reușesc astfel prima victorie din acest sezon în derby-urile cu CFR și FCSB, după ce până acum au pierdut o dată și au încheiat la egalitate celelalte trei meciuri directe.

Cu toate acestea, antrenorul campioanei României consideră că oltenii au câștigat partida cu ajutorul lui Ovidiu Hațegan, care în opinia sa a viciat rezultatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, discurs uluitor la adresa lui Ovidiu Hațegan: „Mi-e și jenă să discut! Vicieră clară”

„Învățăm și din astfel de momente! Nu am nicio emoție că putem să depășim aceste momente. Mă uitam și analizam când am revenit de la 0-2 și a ieșit 2-3 la final. Pregătisem o schimbare, să îl bag pe Hoban, parcă am simțit în momentele alea că nu ne-a intrat și am vrut să securizăm ce aveam. Nu am apucat să mai fac schimbarea și nu am vrut să o fac la o fază fixă. Acum, dacă mă gândesc, aș fi schimbat.

Trei goluri din faze fixe și neinspirație majoră la arbitri. Mi-e și jenă să discut. Greșeli majore, viciere clară la Craiova, penalty, roșu, gol anulat. Ajunsesem să facem haz de necaz pe margine și vorbeau colegii de pe bancă, că poate la al treilea penalty ne dă unu. E rușinos că un asemenea arbitru ia astfel de decizii, doar într-o anumită direcție.

ADVERTISEMENT

Un arbitru valoros care la aceste meciuri ia mereu decizii împotriva noastră. Sunt prea multe greșeli deja și gândul meu deja merge în altă parte. Mereu am spus că sunt oameni și greșesc, dar ce a făcut Ovidiu Hațegan la meciurile noastre cu Craiova… De câte ori a fost CFR – Craiova cu domnul Hațegan la mijloc, același lucru.”, a fost reacția dură a lui Edi Iordănescu după înfrângerea campioanei pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Craiova.

Marius Bilașco, extrem de nervos la adresa lui Hațegan: „Ne-a făcut varză! Nu vrem să ne mai arbitreze”

„S-a văzut o viciere a lui Hațegan la ultimele meciuri în care ne-a arbitrat. În seara asta am avut două penalty-uri pe care a refuzat să le dea. Nu mai putem! Am ajuns la limita răbdării! Nu cerem decât să ne dea ce e al nostru! Ne-a făcut varză!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu contează scorul la care se întâmplă ceva și tu refuzi să ne dai. Trebuie să ne dea ce e al nostru! Hațegan arbitrează în Champions League, să arbitreze acolo, să nu ne mai arbitreze pe noi! Vom face o adresă către CCA. Nu mai vrem să ne arbitreze Hațegan!

Nu poți să greșești numai împotriva noastră. La ce să ne mai gândim?! Domnul Becali a făcut presiune și a zis să nu-i mai arbitreze Kovacs. Ei, bine, noi nu mai vrem să ne arbitreze Hațegan. Ne-a făcut pilaf!”, și-a încheiat oficialul clujenilor intervenția telefonică la Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT