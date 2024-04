Radu Mihaiu, convins că o să câștige Primăria Sectorului 2. A luat semnături de la Cătălin Cîrstoiu și Rareș Hopincă pe lista USR

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a declarat, luni, că va câștiga un nou mandat, convins că se va repeta episodul din 2020, când toată lumea îi spunea că nu o să câștige, dar a câștigat.

Radu Mihaiu: „Eu nu am grija zilei de mâine”

„Nu sunt pe lista de consilieri locali, sunt convins că voi câştiga. Nici în 2020, când toată lumea spunea că voi pierde, nici atunci nu am fost pe lista de consilieri locali. Şi atunci am fost convins că voi câştiga şi am câştigat. Şi acum sunt convins că voi câştiga”, a declarat Radu Mihaiu, pentru

Întrebat totuși ce va face dacă va pierde Primăria Sectorului 2, Radu Mihaiu a răspuns că „nu are grija zilei de mâine”, față de alți politicieni care „nu mai au din ce să trăiască” dacă ies din politică. „Eu nu am grija zilei de mâine. Faţă de alţi politicieni care dacă nu mai fac politică nu mai au din ce să trăiască, eu nu am această problemă”, a declarat Mihaiu.

„Trebuie să gândești pentru mai multe mandate”

Potrivit lui Mihaiu, un politician nu trebuie să gândească în termenii unui singur mandat, pentru că orice proiect important durează mai mult. „Nu se poate să gândim doar în termeni de un mandat, un politician care gândeşte în termen de un mandat va face doar lucruri realizabile într-un mandat. Eu refuz să gândesc aşa, trebuie să gândeşti pentru mai multe mandate, pentru că orice proiect care contează durează mai multe mandate”, a spus primarul Sectorului 2.

Aritmetică politică

Radu Mihaiu a mai spus că le-a cerut candidaților și să-l sprijine cu semnătura pentru primărie, semnând la rândul lui susținere pentru aceștia. Radu Mihaiu spune că, duminică, a fost o „mare de pesediști” la o acțiune în fața Primăriei Sectorului 2, unde se afla și el

„Am zis să trec să le cer o semnătură, pentru că noi strângem semnăturile pe bune, să arate că sunt fair-play şi că pot da o semnătură pentru competiţia politică”, a spus Mihaiu. „În schimbul a două semnături PSD-PNL, am dat o semnătură USR, cred că e un echilibru corect”, a estimat primarul.